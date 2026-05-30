El sincericidio de Paula Chaves sobre su foto viral junto a Zaira Nara

Después de que una foto junto a Zaira Nara desatara versiones de una posible reconciliación, Paula Chaves salió a aclarar públicamente cuál es el vínculo que mantiene actualmente con la modelo. Ambas coincidieron en un evento realizado en un shopping de Buenos Aires y la imagen de su reencuentro no tardó en viralizarse en redes sociales.

La conductora se refirió al tema durante una entrevista en Puro Show (eltrece) y fue contundente al explicar la situación. Si bien aseguró que lograron dejar atrás las diferencias del pasado, remarcó que no retomaron la amistad que supieron construir años atrás.

“No hay vínculo, no somos amigas y no hablamos por fuera de estos encuentros”, afirmó Paula al ser consultada sobre la relación que mantiene hoy con la hermana de Wanda Nara.

En ese sentido, explicó que el trato entre ambas es cordial y profesional cada vez que coinciden en algún compromiso laboral. “Nos encontramos en el evento, nos saludamos y está todo bien. Me parece positivo poder trabajar tranquilamente y que no exista una situación incómoda o tensa sobre si nos saludamos o no”, señaló.

Además, destacó que el paso del tiempo ayudó a suavizar las diferencias. “Muchas veces nos cruzamos en eventos y hoy hay buena onda. Se dejaron cosas atrás y creo que eso también tiene que ver con el tiempo que pasó”, agregó.

Respecto a la fotografía que despertó especulaciones entre los seguidores de ambas, Chaves explicó que se trató de un momento espontáneo. “Nos saludamos, nos abrazamos y nos pidieron una foto. Entonces nos la sacamos”, relató, dejando en claro que la imagen no implica necesariamente una reconciliación total.

De todos modos, evitó cerrar la puerta a una posible evolución del vínculo en el futuro. “No sé si las cosas pueden volver a ser como antes. Nunca hay que ser tan tajante porque los vínculos cambian, evolucionan y maduran”, reflexionó.

La imagen que alimentó los rumores fue tomada durante la inauguración de un local comercial, donde ambas participaron como invitadas. En la postal se las puede ver sonrientes, abrazadas y posando juntas para las cámaras, algo que sorprendió a muchos seguidores debido al distanciamiento que mantuvieron durante los últimos años.

La fotografía rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos celebraron el acercamiento entre las modelos, otros cuestionaron la autenticidad del gesto y especularon con que se trató simplemente de una situación vinculada al evento y a los compromisos laborales de ambas.

Más allá de las interpretaciones, Paula Chaves dejó en claro que el reencuentro se dio en buenos términos, aunque por ahora no significa el regreso de la amistad que alguna vez las convirtió en una de las duplas más cercanas del espectáculo argentino.