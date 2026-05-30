Leo Sbaraglia presentó “Amarga Navidad”

Leo Sbaraglia atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera y no lo oculta. Entre rodajes internacionales, estrenos de alto perfil y el reconocimiento de la crítica, el actor argentino vive semanas intensas que lo encuentran trabajando junto a dos de los directores más prestigiosos del cine: Pedro Almodóvar y Damián Szifron.

Durante la avant premiere de Amarga Navidad, la nueva película del realizador español, Sbaraglia llegó unos minutos más tarde de lo previsto por una razón más que justificada: se encontraba filmando El sobrino, el nuevo proyecto cinematográfico de Szifron.

Lejos de mostrarse agotado por la exigente agenda, el actor se mostró agradecido por el presente que atraviesa. “Estoy viviendo un momento muy hermoso. Ya no me dan las pestañas para seguir soñando, porque muchas de las cosas que imaginaba se están haciendo realidad”, expresó.

El reconocimiento internacional que recibió en Cannes

Las últimas semanas fueron especialmente significativas para Sbaraglia. Durante el Festival de Cannes 2026, participó en dos producciones que generaron una enorme repercusión entre la crítica y el público.

Por un lado, integró el elenco de Karma, una producción francesa protagonizada por Marion Cotillard que recibió una extensa ovación tras su proyección. Por otro, también fue parte de Amarga Navidad, la nueva apuesta cinematográfica de Pedro Almodóvar, que cosechó elogios y aplausos en la prestigiosa muestra internacional.

“Fue una experiencia muy fuerte. Me tocó compartir una película con actores y actrices de enorme nivel internacional y vivir situaciones que nunca había experimentado. Todavía estoy tratando de procesarlo porque todo ocurrió muy rápido”, explicó.

El actor también destacó la dimensión que alcanzó el proyecto francés y el impacto que tuvo presentarlo ante una audiencia internacional. “Son momentos que uno disfruta muchísimo, pero que también requieren tiempo para asimilarlos”, señaló.

Cómo fue volver a trabajar con Pedro Almodóvar

Después de su participación en Dolor y gloria, Sbaraglia volvió a ponerse bajo las órdenes de Pedro Almodóvar para protagonizar Amarga Navidad, una película que profundiza en el universo creativo y emocional del director manchego.

La historia gira en torno a un guionista que intenta escribir sobre una directora de cine bloqueada emocionalmente, incapaz de avanzar con una nueva película después de atravesar una profunda crisis personal.

Para el actor argentino, el desafío fue enorme. “Pedro tiene un lenguaje cinematográfico muy propio. Cuando trabajás con él, sentís que tenés que aprender una forma particular de expresarte y de actuar. Después viene el trabajo de hacerlo propio y lograr que todo se vea natural”, explicó.

Uno de los aspectos más complejos fue encontrar el tono adecuado para el personaje, especialmente en relación con el idioma y la forma de hablar. “Había una responsabilidad especial porque, de alguna manera, algunos personajes funcionan como espejos del propio Pedro. Había que interpretar parte de su mirada y de su universo creativo”, sostuvo.

Sbaraglia destacó además que el cineasta español suele trabajar con elementos autobiográficos dentro de sus historias. “Él habla de autoficción. Toma aspectos personales y los transforma en ficción. Eso hace que el trabajo sea muy interesante porque constantemente se está explorando hasta dónde quiere mostrarse y de qué manera”, explicó.

El nuevo desafío junto a Damián Szifron

Mientras disfruta del estreno de Amarga Navidad, Sbaraglia también se encuentra inmerso en el rodaje de El sobrino, la nueva película de Damián Szifron que cuenta además con las actuaciones de Luisana Lopilato y Rita Cortese.

Aunque los detalles del proyecto se mantienen bajo reserva, se sabe que la historia gira en torno a un pianista de reconocimiento internacional que descubre que su joven sobrino posee un talento musical extraordinario capaz de eclipsar su propia carrera.

Consultado sobre el trabajo con el director de Relatos Salvajes, el actor evitó adelantar demasiada información, aunque no ocultó su admiración.

“Con Damián siempre pasa algo especial. Más allá de la historia que cuenta, lo fascinante es cómo la cuenta. Tiene una manera extraordinaria de construir los relatos”, aseguró.

Mientras combina rodajes, festivales internacionales y estrenos, Leo Sbaraglia continúa consolidando una carrera que lo posiciona entre los actores argentinos con mayor proyección internacional, participando en producciones de primer nivel y trabajando junto a algunos de los realizadores más influyentes del cine contemporáneo.