Marta Fort confesó qué es lo que más quiere tener y aún no logra obtener

Marta Fort volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales tras realizar una confesión tan inesperada como emotiva durante una entrevista en streaming.

La hija de Ricardo Fort participó de una charla con el streamer Martín Cirio y respondió una pregunta que derivó en un momento de profunda reflexión personal. Consultada sobre qué le gustaría tener en su vida y que no puede conseguir con dinero, Marta fue contundente: “Una familia”.

La respuesta sorprendió al conductor y a los espectadores, ya que la influencer explicó que siempre le dio un valor especial a los vínculos familiares y que uno de sus mayores deseos es poder formar una familia propia en el futuro.

Durante la conversación, Marta profundizó sobre el tema y recordó su propia historia personal, marcada por la forma en que ella y su hermano Felipe llegaron al mundo. En ese contexto, lanzó una frase que rápidamente se viralizó y generó múltiples reacciones en redes sociales.

“Mi papá me compró”, expresó, haciendo referencia al proceso mediante el cual Ricardo Fort se convirtió en padre.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y abrieron un amplio debate entre los usuarios acerca de las distintas formas de construir una familia, los métodos de gestación y la importancia de los lazos afectivos más allá de los modelos tradicionales.

Una vez más, Marta Fort logró captar la atención del público con una reflexión íntima que dejó en evidencia una faceta mucho más personal y sensible de su vida.