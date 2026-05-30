Federico Angelini se incorpora al Gobierno de Santa Fe y refuerza el equipo de Seguridad provincial

El Gobierno de Santa Fe sumará desde este lunes una nueva figura a su estructura de Seguridad. Se trata de Federico Angelini, quien asumirá como secretario de Gestión Institucional dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad que conduce Pablo Cococcioni.

La incorporación fue presentada formalmente durante una reunión de trabajo realizada en Rosario, donde el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó un nuevo encuentro de seguimiento de las políticas de seguridad implementadas en todo el territorio santafesino.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial destacó la llegada del dirigente rosarino al equipo de gestión y valoró la experiencia que viene acumulando en materia de coordinación con fuerzas federales. Según expresó, Angelini ya participaba activamente en tareas vinculadas al Plan de Seguridad y ahora tendrá un rol institucional dentro de la estructura ministerial.

El cargo que ocupará había sido desempeñado desde diciembre de 2023 por Virginia Coudannes, quien actualmente se encuentra al frente de la vocería oficial del Gobierno provincial.

La llegada de Angelini se produce pocos días después de su salida del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde desarrolló funciones relacionadas con la articulación de políticas de seguridad. Su trabajo comenzó durante la gestión de Patricia Bullrich y continuó posteriormente bajo la conducción de la actual ministra, Alejandra Monteoliva.

Precisamente, la semana pasada Angelini participó de una actividad junto a la funcionaria nacional durante una visita realizada a Rosario. En esa oportunidad, Monteoliva encabezó una reunión operativa en la sede del Móvil 2 de Gendarmería Nacional, con la participación de los responsables de las fuerzas federales que integran el denominado Plan Bandera.

Del encuentro formaron parte representantes de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, organismos que mantienen presencia activa en la ciudad dentro de la estrategia de combate contra el delito y el narcotráfico.

Con esta incorporación, la administración provincial busca fortalecer la coordinación institucional y profundizar las acciones conjuntas entre los distintos niveles del Estado en materia de seguridad pública.