Santa Fe presentará los resultados del Plan Raíz y destaca avances en alfabetización y políticas de discapacidad

El Gobierno de Santa Fe dará a conocer el próximo lunes los resultados correspondientes a las evaluaciones 2025 del Plan Raíz, la estrategia educativa impulsada por la administración provincial para mejorar los niveles de alfabetización y fortalecer los aprendizajes en las escuelas.

El anuncio fue realizado por la vocera provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa desarrollada en Rosario, donde destacó que las primeras mediciones realizadas al inicio de la gestión permitieron detectar importantes dificultades en la comprensión lectora de miles de estudiantes santafesinos.

Según explicó la funcionaria, los datos obtenidos en 2024 evidenciaron un escenario preocupante en materia educativa, con una significativa cantidad de niños y niñas que presentaban dificultades para alcanzar los niveles mínimos de lectura esperados para su edad. Frente a esa situación, la Provincia puso en marcha una política específica destinada a revertir esos indicadores.

El Plan Raíz tiene como objetivo garantizar que los estudiantes desarrollen competencias adecuadas de lectura y escritura durante su trayectoria escolar, al tiempo que busca elevar la calidad educativa en todos los niveles del sistema provincial.

Desde el Gobierno sostienen que uno de los pilares de esta iniciativa es la evaluación permanente de los resultados. En ese sentido, remarcaron que la implementación de mediciones a gran escala permite contar con información precisa para diseñar estrategias, corregir falencias y monitorear la evolución de los aprendizajes.

Además, las evaluaciones incorporan variables vinculadas a la asistencia escolar, un aspecto que las autoridades consideran determinante para comprender el rendimiento académico y el impacto de la presencialidad en las aulas.

Mayor inversión para el sector de discapacidad

Durante la misma conferencia, Coudannes también abordó la situación que atraviesan las personas con discapacidad y las instituciones que trabajan en el sector, especialmente a partir de los cambios implementados por el Gobierno nacional.

La funcionaria destacó que la Provincia incrementó de manera significativa los recursos destinados a políticas de discapacidad en los últimos años, alcanzando una inversión anual que busca garantizar la continuidad de servicios y prestaciones esenciales.

Asimismo, recordó que la gestión provincial dispuso una asistencia económica extraordinaria para acompañar a hogares e instituciones que enfrentan dificultades financieras, en el marco de la crisis generada por demoras y modificaciones en los aportes nacionales.

En materia de movilidad, el Gobierno santafesino también expresó su preocupación por la eliminación de beneficios vinculados al transporte para personas con discapacidad. Frente a este escenario, las autoridades aseguraron que continuarán impulsando medidas de acompañamiento y herramientas que faciliten el acceso a derechos básicos.

Por su parte, la subsecretaria de Personas con Discapacidad, Florencia Ottolini, resaltó que la política provincial se apoya en una perspectiva basada en la inclusión y la participación activa de las personas con discapacidad en la elaboración de iniciativas públicas.

Según explicó, el objetivo es avanzar hacia un modelo donde los propios destinatarios de las políticas tengan espacios de representación y puedan intervenir en los procesos de toma de decisiones, fortaleciendo así una mirada centrada en los derechos y la igualdad de oportunidades.