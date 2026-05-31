Uñac ordena el PJ sanjuanino y se lanza a la pelea nacional con un discurso federal

Uñac reunió a la conducción del PJ sanjuanino en Pocito para ordenar la estructura antes de iniciar una recorrida nacional

El senador evitó confrontar con Axel Kicillof y centró sus críticas en las políticas económicas de Javier Milei

El dirigente planteó que las provincias del interior deben ocupar un rol central dentro de la futura propuesta del peronismo

La recuperación política de San Juan apareció como uno de los principales objetivos del espacio encabezado por Uñac

El legislador defendió el modelo de gestión sanjuanino basado en producción, minería, energías renovables y obra pública

Uñac impulsó la idea de construir un “peronismo de soluciones” enfocado en respuestas concretas para la sociedad

El senador nacional Sergio Uñac comenzó a delinear el armado político con el que buscará proyectarse en la interna presidencial del peronismo. Con una reunión realizada en Pocito, el departamento sanjuanino donde nació y construyó buena parte de su trayectoria política, el dirigente dio una señal clara hacia adentro del Partido Justicialista: antes de salir a recorrer el país, pretende consolidar el orden interno en su provincia y reactivar la estructura territorial del PJ local.

El encuentro reunió a intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, dirigentes sindicales y referentes partidarios de distintos puntos de San Juan. La convocatoria fue leída como el inicio de una nueva etapa para el ex gobernador, que busca instalarse como una figura nacional con perfil federal, enfocada en las economías regionales y en una agenda vinculada al desarrollo productivo.

En medio de la reconfiguración opositora frente al gobierno de Javier Milei, Uñac evitó entrar en disputas directas con otros sectores del peronismo, especialmente con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los dirigentes que también aparece mencionado como posible aspirante presidencial. Lejos de profundizar diferencias internas, el senador buscó correrse del eje de confrontación dentro del espacio y apuntó sus críticas hacia la administración nacional.

“Nuestro adversario es el daño que las políticas de Milei están provocando en la vida de los argentinos”, sostuvo durante el encuentro. En esa línea, defendió la necesidad de impulsar una elección interna que permita fortalecer al peronismo y discutir públicamente las respuestas que el espacio puede ofrecer frente a la crisis económica y social.

El dirigente sanjuanino insistió además en que el interior del país debe ocupar un lugar central dentro de cualquier propuesta electoral opositora. Según planteó, la construcción política que intenta encabezar busca complementar miradas y garantizar que las provincias tengan representación efectiva dentro del debate nacional.

La reunión también funcionó como una instancia de evaluación sobre el presente político de San Juan, distrito que el peronismo perdió en 2023 frente al actual gobernador Marcelo Orrego. Allí, Uñac dejó una definición que sintetizó el espíritu del encuentro: “No hay proyecto nacional que podamos construir si no recuperamos San Juan”.

Con esa frase, el senador dejó en claro que su construcción presidencial no implicará abandonar la disputa territorial en su provincia. “Voy a recorrer la Argentina, pero con los pies en San Juan”, remarcó frente a la dirigencia local.

Durante la jornada, el legislador escuchó a intendentes y referentes territoriales sobre la situación económica de cada municipio y volvió a cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional. Según expresó, el equilibrio fiscal que reivindica la Casa Rosada se sostiene sobre una pérdida del poder adquisitivo y un deterioro creciente en la vida cotidiana de las familias.

A partir de allí, Uñac buscó diferenciarse mostrando la experiencia de gestión sanjuanina como un posible modelo alternativo. Mencionó el desarrollo de la minería, las energías renovables, la obra pública y la producción local como ejemplos de una administración que, según sostuvo, logró combinar equilibrio fiscal con crecimiento económico y mejoras en la calidad de vida.

El senador también apeló a una narrativa fuertemente ligada a la identidad provincial y al federalismo. “Nadie va a venir de afuera a defender lo que nosotros no defendamos”, afirmó, antes de reivindicar la tradición histórica de San Juan como una provincia capaz de pensar el país desde el interior. Incluso evocó la figura de Domingo Faustino Sarmiento para reforzar la idea de que la construcción nacional no debe depender exclusivamente de Buenos Aires.

En paralelo, el encuentro dejó otro mensaje hacia adentro del peronismo. Uñac llamó a reconstruir la unidad del espacio, aunque aclaró que no puede limitarse a una consigna electoral vacía. Según planteó, el desafío pasa por ordenar prioridades, ampliar el diálogo y construir una propuesta concreta para una sociedad golpeada por la incertidumbre económica.

En ese marco, el senador habló de avanzar hacia un “peronismo de soluciones”, capaz de recuperar cercanía con la sociedad y ofrecer respuestas prácticas frente a problemas cotidianos como la inflación, el miedo a perder el empleo y la caída de los ingresos.

Con un discurso moderado, enfocado en la gestión y evitando confrontaciones personales dentro del PJ, Uñac comenzó así una etapa de posicionamiento nacional que buscará instalarlo como una de las voces del peronismo federal de cara al próximo proceso electoral.