Kicillof acelera su construcción presidencial en medio de la guerra silenciosa del peronismo

Axel Kicillof avanza en la construcción de una candidatura presidencial en medio de fuertes tensiones internas en el peronismo

El gobernador bonaerense enfrenta críticas del cristinismo y de otros sectores por su estrategia política y su relación con Cristina Kirchner

La Cámpora cuestiona la falta de involucramiento de Kicillof en la defensa pública de la ex presidenta

El Movimiento Derecho al Futuro se consolidó como la principal herramienta política del armado nacional del gobernador

Dentro del peronismo persisten diferencias sobre cómo enfrentar a Javier Milei y cuándo debatir un programa económico

Kicillof intenta ampliar su base política sin romper definitivamente con el kirchnerismo ni quedar subordinado a él

Axel Kicillof atraviesa una paradoja que define el presente del peronismo. Mientras gran parte de las terminales internas lo cuestionan por su estrategia política, el gobernador bonaerense aparece como el único dirigente opositor que sostiene una construcción constante con proyección presidencial. Entre críticas, desconfianzas y tensiones soterradas con el cristinismo, el mandatario provincial avanza en la consolidación de un esquema político propio, decidido a disputar el liderazgo del espacio de cara a las elecciones nacionales del próximo año.

Las objeciones llegan desde distintos sectores. Algunos le reprochan no reconocer plenamente la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Otros cuestionan que no haya buscado una tregua política explícita con la ex presidenta. También están quienes consideran que su intento de construir una línea interna dentro del peronismo fragmenta aún más al espacio. Del otro lado, hay dirigentes que creen que nunca antes un gobernador se animó a desafiar con tanta sutileza y persistencia la estructura de poder que durante años ordenó el kirchnerismo.

En ese escenario, Kicillof intenta abrirse paso fortaleciendo el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado político que comenzó a desplegar como herramienta de construcción nacional. El objetivo es ampliar bases territoriales, sumar dirigentes y empezar a delinear una propuesta programática que lo convierta en una opción competitiva dentro de la interna peronista.

Sin embargo, el camino está lejos de ser sencillo. Dentro del propio peronismo abundan quienes sostienen que el gobernador no llegará a ser candidato presidencial o que, incluso si lo logra, perdería frente a Javier Milei en un eventual balotaje. Otros advierten que sin el respaldo explícito de Cristina Kirchner tendría serias dificultades para imponerse en una PASO.

Pese a todo, en el entorno del gobernador aseguran que la decisión política ya está tomada. “Axel siente que los camporistas le ponen palos en la rueda permanentemente”, resumió un dirigente cercano al MDF. La principal molestia gira alrededor de las críticas que recibe cada vez que intenta marcar una identidad propia dentro del universo kirchnerista.

En las últimas semanas, La Cámpora intensificó los cuestionamientos hacia aquellos dirigentes que no encabezan públicamente el reclamo por la situación judicial de Cristina Kirchner. Aunque muchas veces sin mencionarlo directamente, las críticas apuntan a Kicillof, a quien algunos sectores consideran demasiado distante de la defensa política de la ex presidenta.

Dentro del cristinismo hay una idea que se repite con insistencia: creen que el gobernador jamás podrá despegarse realmente de Cristina Kirchner porque su trayectoria política está inevitablemente ligada a ella. Esa visión tomó fuerza luego de la difusión de una encuesta de AtlasIntel que mostraba una evolución casi idéntica en la imagen pública de ambos dirigentes. Para ese sector, los números reflejan que son políticamente indisociables.

La tensión se mantiene congelada en un equilibrio precario. Existen canales de diálogo abiertos para intentar un acercamiento entre Kicillof y Máximo Kirchner, paso previo a una eventual reunión con la ex presidenta. Pero, por ahora, las conversaciones avanzan lentamente y sin señales concretas de un encuentro inminente.

Mientras tanto, el gobernador sigue apostando a fortalecer su perfil nacional. En paralelo a la disputa con el cristinismo, busca tender puentes con sectores del peronismo federal y dirigentes provinciales que observan con preocupación el desgaste interno del espacio.

En esos sectores creen que cada tribu del peronismo debe construir su propia identidad sin destruir al resto. La idea de fondo es evitar que la competencia interna termine erosionando aún más la imagen pública del movimiento. Allí también comenzó a instalarse un debate sobre el programa económico que debería impulsar un futuro gobierno peronista.

No todos coinciden con esa estrategia. Sergio Massa, por ejemplo, considera prematuro discutir ahora un plan económico detallado. Cerca del líder del Frente Renovador sostienen que el peronismo debe concentrarse este año en ejercer una oposición frontal a Milei, marcando diferencias políticas y sociales sin abrir discusiones internas que puedan profundizar las divisiones.

En medio de ese laberinto político, Kicillof intenta afirmarse como una figura de síntesis posible. Amplía el MDF, recorre municipios, pule un discurso nacional y busca construir una red de respaldo federal mientras intenta atravesar la tensión permanente con el cristinismo sin romper definitivamente.

El gobernador sabe que su desafío no es solamente electoral. También necesita convencer al peronismo de que puede conducir una nueva etapa sin negar el pasado, pero sin quedar atrapado en él. Esa es, hoy, la discusión de fondo que atraviesa al principal espacio opositor del país.