Un gobierno en permanente exhibición para disipar las dudas sobre su funcionamiento

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El Gobierno decidió entrar en una etapa extraña: necesita demostrar que está en movimiento. La cuestión no es menor. Cuando una administración siente la obligación de exhibir actividad permanentemente, aun cuando no existan resultados concretos que mostrar, es porque percibe que en algún lugar comenzó a instalarse una sospecha peligrosa. La sospecha de la quietud. La idea de que el poder se consume en sí mismo mientras la realidad avanza por otro carril.

Javier Milei parece haber comprendido que ese clima empezó a rodear a su administración. Por eso, durante los últimos días, se multiplicaron reuniones, anuncios parciales, llamados internacionales, encuentros empresariales y proyectos enviados al Congreso. Todo ocurrió con una velocidad inhabitual. Como si la Casa Rosada hubiera querido transmitir la imagen de una maquinaria política funcionando a pleno. Sin embargo, detrás de esa hiperactividad apareció otra evidencia: el Gobierno continúa dependiendo casi exclusivamente de los impulsos personales del Presidente.

La dinámica es conocida por quienes frecuentan el universo libertario. Milei administra el poder con una lógica extremadamente concentrada. Las agendas se arman sobre la marcha, muchos funcionarios se enteran tarde de las reuniones presidenciales y las decisiones suelen atravesar pocos filtros institucionales. El Presidente confía más en la intuición y en un reducido círculo de colaboradores que en las estructuras clásicas de gestión.

Ese esquema pudo haber resultado funcional durante los primeros meses de gobierno, cuando la sociedad todavía estaba atravesada por el impacto del cambio político y la expectativa de una transformación drástica. Pero gobernar no consiste únicamente en romper inercias. También exige construir estabilidad administrativa, ordenar prioridades y generar previsibilidad. Y allí empiezan a aparecer las dificultades.

En las últimas semanas, incluso dentro del oficialismo comenzaron a surgir voces que describen un fenómeno incómodo: una sensación de ralentización del Estado nacional. No se trata solamente de la reducción deliberada del gasto público, que constituye el núcleo ideológico del mileísmo. El problema que señalan algunos sectores es otro. Hablan de áreas paralizadas, decisiones demoradas y funcionarios que muchas veces no saben hacia dónde avanzar porque la conducción política se volvió excesivamente vertical y personalista.

Frente a ese escenario, el Gobierno eligió responder con imagen de acción. El Presidente concentró reuniones diplomáticas, encuentros con empresarios, conversaciones con dirigentes internacionales y anuncios institucionales en una sola jornada. La intención fue evidente: transmitir dinamismo. Mostrar que la administración sigue viva y que conserva iniciativa política.

Sin embargo, la política tiene una particularidad inexorable. El movimiento, por sí solo, no reemplaza a la gestión. Un gobierno puede mostrar actividad constante y al mismo tiempo transmitir desorden o improvisación. La acumulación de fotos, reuniones o anuncios parciales no necesariamente construye autoridad. A veces ocurre lo contrario: puede dejar expuesta la ansiedad del poder por demostrar que todavía controla la escena.

Milei enfrenta además otro desafío delicado. Su estilo personal, que fue una de las claves de su llegada a la presidencia, empieza a mostrar limitaciones propias del ejercicio del gobierno. El mandatario desconfía profundamente de la burocracia estatal y de los mecanismos tradicionales de administración. Prefiere moverse en círculos reducidos, manejar información reservada y evitar intermediaciones. Incluso, según reconocen cerca suyo, se siente mucho más cómodo trabajando desde la residencia de Olivos que transitando diariamente la Casa Rosada.

No es un dato menor. Los presidentes también construyen poder desde los símbolos. La Casa Rosada no es solamente un edificio. Es la representación física de la autoridad presidencial. Cuando un mandatario se distancia de ese centro político y administrativo, inevitablemente aparece una sensación de dispersión. Los gobiernos necesitan presencia. Necesitan ocupar el espacio del poder para transmitir conducción.

En paralelo, el oficialismo celebra una leve recuperación en algunos indicadores de opinión pública. Después de meses de desgaste producto del ajuste económico, el Gobierno encontró cierto alivio en encuestas que muestran una estabilización de la imagen presidencial. Ese dato fortaleció la convicción de Milei sobre la posibilidad de sostener un proyecto político de largo plazo.

El Presidente ya empezó a hablar de reelección. Y no lo hace como una hipótesis lejana. Lo plantea como una consecuencia natural si la administración logra ordenar la economía y mantener el apoyo social. Pero justamente ahí reside la tensión central de este momento político. Porque la estabilidad macroeconómica, aun si se consolida, no garantiza automáticamente capacidad de gestión.

La administración libertaria parece oscilar entre dos pulsiones permanentes. Por un lado, la necesidad de sostener el relato épico del cambio profundo. Por el otro, la obligación mucho más terrenal de administrar el Estado todos los días. Son dimensiones distintas. Una alimenta identidad política; la otra define la eficacia de un gobierno.

El problema es que la segunda empieza a exigir más atención que la primera. La sociedad puede tolerar durante un tiempo cierto nivel de improvisación mientras perciba un rumbo económico claro. Pero tarde o temprano exige resultados concretos, funcionamiento institucional y capacidad operativa. Ahí es donde los gobiernos dejan de ser evaluados por sus promesas y empiezan a ser juzgados por su funcionamiento cotidiano.

Mientras tanto, el círculo presidencial parece decidido a blindar políticamente a Milei de cualquier señal de desgaste. Cada anuncio es amplificado, cada reunión se presenta como estratégica y cada iniciativa intenta exhibirse como parte de una transformación estructural. El riesgo de ese mecanismo es evidente: cuando la política se obsesiona demasiado con mostrar movimiento, puede terminar revelando exactamente aquello que pretende ocultar.

Porque los gobiernos verdaderamente sólidos no necesitan demostrar permanentemente que están gobernando. Se nota.