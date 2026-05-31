Más de 3.000 santafesinos ya solicitaron adherirse al nuevo plan de regularización de deudas provinciales

A una semana de su puesta en marcha, el Plan Especial de Financiamiento impulsado por el Gobierno de Santa Fe ya recibió 3.110 solicitudes de adhesión por parte de contribuyentes interesados en regularizar obligaciones tributarias provinciales. La iniciativa surge en un contexto marcado por la desaceleración económica, la retracción del consumo y las dificultades de acceso al crédito.

El programa permite refinanciar deudas correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor, Sellos e Instituto Becario, ofreciendo facilidades de pago de hasta 36 cuotas y alternativas con tasa de interés cero, según el perfil del contribuyente y el plan seleccionado.

El esquema que concentra la mayor cantidad de adhesiones es el denominado Plan A, destinado a pequeños y medianos contribuyentes, además de familias que posean hasta dos inmuebles o dos vehículos registrados. Esta modalidad acumuló 2.544 solicitudes durante sus primeros días de vigencia.

Dentro de ese grupo, la mayor demanda se registró en la regularización de Patente Automotor, con 1.480 trámites iniciados. Le siguieron las deudas del Impuesto Inmobiliario, con 756 solicitudes, y las vinculadas a Ingresos Brutos, con 306 presentaciones.

Por otro lado, el Plan B, orientado a contribuyentes con más de dos inmuebles y dos vehículos registrados, sumó 552 adhesiones. En este segmento predominan también las deudas de Patente Automotor, con 318 solicitudes, mientras que 234 corresponden al Impuesto Inmobiliario.

Apoyo a quienes sostienen la actividad productiva

Durante la presentación de la medida, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó que el objetivo es brindar herramientas a quienes generan trabajo y apuestan por el desarrollo económico de la provincia.

En la misma línea, el ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló que el programa fue pensado para acompañar a comerciantes, industriales y trabajadores que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias en el actual escenario económico.

Beneficios para el sector de discapacidad

El plan también contempla condiciones especiales para los prestadores de servicios asistenciales destinados a personas con discapacidad, una actividad que atraviesa dificultades financieras derivadas de demoras en los pagos y mayores costos operativos.

Para este sector se habilitó la posibilidad de regularizar deudas en hasta 36 cuotas sin interés. Durante los primeros días de implementación se registraron cuatro adhesiones, por un monto total cercano a los 1,5 millones de pesos.

Cómo acceder al plan

Los contribuyentes interesados deben ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas de la Provincia y generar previamente la liquidación de la deuda correspondiente.

En los casos de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor, el trámite se realiza mediante la opción de visualización y liquidación de deuda. Una vez obtenido el detalle, el sistema habilita automáticamente el acceso al Plan Especial de Pago.

Para las obligaciones relacionadas con Ingresos Brutos y Sellos, es necesario gestionar la liquidación específica a través de los servicios habilitados y contar con la autorización correspondiente en los sistemas fiscales.

Posteriormente, el contribuyente podrá seleccionar la cantidad de cuotas deseada y visualizar el monto total financiado, el valor de cada pago y las fechas de vencimiento.

Antes de finalizar la adhesión, se deberá completar una declaración jurada con datos personales y bancarios, incluyendo correo electrónico, teléfono de contacto y CBU para la posterior acreditación de los pagos.

Una vez confirmado el trámite, el sistema permitirá descargar la documentación correspondiente y el comprobante de la primera cuota, que podrá abonarse mediante entidades habilitadas o a través de medios electrónicos. Las cuotas siguientes serán debitadas automáticamente de la cuenta bancaria informada.