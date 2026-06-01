El mercado argentino apuesta a los ETFs para recuperar profundidad y atraer nuevos inversores

La CNV reglamentó la creación de ETFs locales y generó expectativas en el mercado financiero argentino

Los nuevos instrumentos buscarán ampliar las alternativas de inversión y aumentar la liquidez del mercado de capitales

En la city consideran que los ETFs pueden atraer nuevos perfiles de inversores y ordenar parte de la demanda financiera

La normativa incorpora mecanismos de modernización regulatoria y representación digital de los instrumentos

El mercado argentino intenta recuperar profundidad luego de años de volatilidad y restricciones cambiarias

Especialistas advierten que el éxito de los ETFs dependerá también de la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversores

El mercado de capitales argentino dio un paso que, para muchos operadores financieros, marca el inicio de una nueva etapa. La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la reglamentación para la creación de ETFs locales, una herramienta ampliamente utilizada en los principales mercados del mundo y que ahora buscará abrirse camino en un sistema financiero argentino golpeado durante años por la volatilidad, las restricciones cambiarias y la pérdida de confianza de los inversores.

La medida despertó expectativas inmediatas entre bancos, sociedades de bolsa, administradoras de fondos y empresas vinculadas al ecosistema financiero. En la city porteña entienden que la llegada de estos instrumentos puede transformarse en una señal de modernización para un mercado que desde hace tiempo intenta recuperar volumen, profundidad y participación regional.

Los ETFs, conocidos internacionalmente como Exchange Traded Funds, funcionan como fondos que cotizan en bolsa y replican el comportamiento de determinados activos, índices o sectores de la economía. Su principal atractivo reside en que permiten diversificar inversiones con costos relativamente bajos y con una operatoria simple para el inversor minorista.

En los mercados desarrollados, estos instrumentos se consolidaron hace años como una de las puertas de entrada más utilizadas para el ahorro financiero. Su crecimiento global fue exponencial porque combinan liquidez, transparencia y facilidad operativa. Ahora, el desafío argentino será adaptar esa experiencia internacional a un contexto económico todavía atravesado por la incertidumbre.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, calificó la iniciativa como “un paso histórico” para el mercado de capitales local y destacó que la reglamentación busca ampliar las alternativas de inversión disponibles. Según planteó, la nueva normativa también apunta a modernizar el régimen de oferta pública vinculado a CEDEAR y CEVA, acercando la regulación argentina a estándares internacionales.

Semanas atrás, el CEO de BYMA, Gonzalo Pascual Merlo, ya había anticipado la posibilidad de avanzar hacia instrumentos de este tipo. Desde el mercado reconocen que existe un interés concreto en desarrollar productos locales capaces de captar nuevos perfiles de inversores y aumentar el volumen de operaciones.

La expectativa se explica también por otro factor: el mercado argentino necesita recuperar liquidez. Durante años, la combinación de inestabilidad macroeconómica, inflación elevada y controles cambiarios redujo considerablemente la participación del ahorro privado en instrumentos financieros locales. Muchos inversores migraron hacia activos dolarizados o directamente abandonaron el mercado doméstico.

En ese escenario, los ETFs aparecen como una herramienta que podría ordenar parte de la demanda financiera y ampliar las opciones disponibles para pequeños y medianos inversores. La posibilidad de negociar estos instrumentos en el mercado secundario permitiría además aumentar el movimiento de activos y darle mayor profundidad al sistema bursátil local.

La reglamentación publicada por la CNV establece límites y mecanismos específicos para el funcionamiento de estos productos. Entre otras cuestiones, se determinó que los fondos no podrán invertir en otros ETFs, CEVA o CEDEAR similares, buscando evitar estructuras excesivamente complejas o riesgos de sobreexposición.

Además, el organismo incorporó reglas vinculadas al préstamo de valores negociables, los procesos de creación y cancelación de unidades y los mecanismos de suscripción y rescate de cuotapartes. Todos esos elementos resultan fundamentales para garantizar que exista equilibrio entre el valor real de los activos y el precio al que cotizan en el mercado.

Otro aspecto destacado por el regulador es la posibilidad de representación digital de estos instrumentos, un punto que se interpreta como parte del proceso de modernización tecnológica del mercado financiero argentino.

La normativa también incorpora mecanismos de autorización más ágiles para ampliar emisiones existentes y flexibiliza algunos requisitos para las entidades administradoras. Según explican en el sector, esas modificaciones podrían acelerar el desarrollo de nuevos productos financieros y facilitar el ingreso de más jugadores al sistema.

Sin embargo, en el mercado también advierten que el éxito de los ETFs dependerá de factores mucho más amplios que la regulación técnica. La estabilidad macroeconómica, la previsibilidad política y la recuperación de la confianza serán variables decisivas para determinar si estos instrumentos logran consolidarse o quedan limitados a un nicho reducido.

Por eso, más allá del entusiasmo inicial, el lanzamiento es observado como una apuesta de mediano plazo. La Argentina intenta acercarse a herramientas financieras que ya forman parte de la normalidad en otras economías, pero deberá hacerlo en un contexto donde todavía persisten fuertes desafíos estructurales.

La llegada de los ETFs locales no resolverá por sí sola los problemas históricos del mercado argentino. Pero sí representa una señal de hacia dónde intenta moverse el sistema financiero: mayor integración, más sofisticación y búsqueda de instrumentos capaces de reconstruir un vínculo deteriorado entre el ahorro privado y el mercado de capitales.