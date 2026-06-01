El acto de Kicillof en La Plata abrió una nueva disputa política por el uso de espacios públicos

Concejales del PRO cuestionaron a Axel Kicillof por utilizar el Pasaje Dardo Rocha para un acto político

El bloque opositor sostuvo que el edificio municipal debe destinarse a actividades culturales y comunitarias

El PRO presentó un proyecto de ordenanza para sancionar el uso partidario de inmuebles municipales

El acto sirvió para lanzar formalmente el Movimiento Derecho al Futuro impulsado por Kicillof

El gobernador bonaerense volvió a cuestionar con dureza las políticas de Javier Milei durante su discurso

La polémica expuso la creciente tensión política entre el kicillofismo y los sectores alineados con La Libertad Avanza

El lanzamiento formal del Movimiento Derecho al Futuro, el nuevo espacio político impulsado por Axel Kicillof, no sólo dejó definiciones contra el gobierno nacional y señales hacia el interior del peronismo. También abrió una fuerte polémica en La Plata por la utilización del Pasaje Dardo Rocha para la realización del acto encabezado por el gobernador bonaerense junto a militantes y dirigentes de distintos sectores políticos y sindicales.

La controversia comenzó pocas horas después del encuentro, cuando concejales del PRO de la capital provincial difundieron un comunicado en el que cuestionaron duramente la utilización del emblemático edificio municipal para una actividad de carácter partidario. Desde el bloque opositor consideraron que el acto constituyó una confusión entre el uso del Estado y los intereses políticos de un espacio determinado.

El concejal Nicolás Morzone fue uno de los primeros dirigentes en hacer pública la crítica. A través de redes sociales compartió el comunicado firmado por los integrantes del bloque PRO, donde sostuvieron que el Pasaje Dardo Rocha representa uno de los principales espacios culturales e institucionales de la ciudad y que su utilización debería estar vinculada exclusivamente a actividades destinadas al conjunto de la comunidad.

“Se trata de uno de los espacios públicos más emblemáticos de nuestra ciudad”, expresaron los ediles, quienes además advirtieron que el edificio debe funcionar como un ámbito destinado a promover la cultura, la identidad local y el encuentro ciudadano, lejos de disputas partidarias.

La discusión rápidamente adquirió volumen político porque el acto encabezado por Kicillof no fue una actividad menor dentro del escenario opositor. El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro significó la puesta en escena de una estructura política que busca consolidar al gobernador bonaerense como una referencia central dentro del peronismo de cara al futuro electoral.

Durante el encuentro realizado en La Plata, el mandatario provincial volvió a cuestionar con dureza las políticas económicas de Javier Milei y convocó a construir una alternativa política frente al modelo libertario. “Lo que tenemos que hacer es cambiar el rumbo económico del país”, afirmó frente a la militancia reunida en el lugar.

Sobre el cierre de su discurso, Kicillof endureció todavía más el tono y dejó una frase dirigida directamente al Presidente: “Nosotros decimos jodete Milei. Al pueblo se lo respeta, se lo cuida y se lo defiende”. La definición rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los principales ejes del debate político posterior al acto.

En paralelo, desde el PRO platense decidieron avanzar más allá de la crítica pública y anunciaron la presentación de un proyecto de ordenanza para establecer sanciones a funcionarios que utilicen inmuebles municipales con fines partidarios.

Según explicaron los concejales opositores, la iniciativa busca fijar límites concretos sobre el uso de espacios públicos y evitar que edificios pertenecientes al patrimonio municipal sean utilizados para actividades políticas sectoriales. En ese sentido, sostuvieron que los bienes públicos deben permanecer al servicio de todos los ciudadanos y no convertirse en herramientas de militancia.

“La Plata necesita más respeto por sus instituciones y su patrimonio”, señalaron desde el bloque opositor, que además mantiene una alianza política con La Libertad Avanza en distintos ámbitos legislativos y electorales.

La polémica también expuso el clima de creciente tensión política que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Mientras Kicillof intenta fortalecer su armado propio dentro del peronismo y posicionarse como uno de los principales referentes opositores al gobierno nacional, desde sectores alineados con el oficialismo nacional buscan marcar límites sobre el uso político de los recursos estatales.

El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro aparece, además, en un momento sensible para el peronismo. Con internas abiertas, disputas de liderazgo y diferencias estratégicas sobre cómo enfrentar a Milei, el gobernador bonaerense intenta consolidar un espacio propio que le permita ampliar volumen político sin quedar completamente subordinado al cristinismo.

Por eso, el acto en La Plata tuvo una carga simbólica importante. No sólo representó la presentación pública de una nueva estructura política, sino también una demostración de fuerza territorial y militante en el principal distrito electoral del país.

Sin embargo, la discusión sobre el uso del Pasaje Dardo Rocha terminó desplazando parte de la atención política y agregó un nuevo foco de conflicto entre oficialismo y oposición en la provincia.