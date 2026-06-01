Las provincias salen a buscar financiamiento internacional para sostener la obra pública ante el repliegue nacional

Las provincias intensificaron la búsqueda de financiamiento internacional ante el freno de la obra pública nacional

Organismos como el BID, la CAF y el Banco Mundial se convirtieron en actores clave para sostener proyectos de infraestructura

Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Misiones y Chubut avanzaron con créditos millonarios para obras estratégicas

El Gobierno nacional mantiene el ajuste fiscal y redujo drásticamente las transferencias para infraestructura

La construcción mostró una leve recuperación en marzo aunque el empleo sigue por debajo de niveles históricos

Los gobernadores buscan sostener obras vinculadas a rutas, energía, puertos, agua y conectividad regional

La decisión del gobierno de Javier Milei de reducir drásticamente la obra pública nacional obligó a las provincias a redefinir sus estrategias de financiamiento y gestión. Frente al freno de proyectos, la interrupción de transferencias y la paralización de iniciativas que durante años dependieron del Tesoro nacional, los gobernadores comenzaron a recostarse cada vez más sobre organismos multilaterales de crédito para sostener planes de infraestructura, logística, energía y saneamiento.

En ese contexto, distintos distritos avanzaron durante las últimas semanas en acuerdos millonarios con entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial y agencias europeas de desarrollo. El objetivo común es claro: mantener en marcha obras consideradas estratégicas para la producción, la conectividad y los servicios básicos.

El escenario se produce mientras la administración libertaria mantiene como una de sus principales banderas la reducción del gasto público y el ajuste fiscal. La consecuencia directa fue un repliegue casi total de la inversión nacional en infraestructura, un área históricamente utilizada por las provincias como motor de empleo y desarrollo regional.

En paralelo, el BID anticipó que el financiamiento destinado a la Argentina podría alcanzar niveles récord durante 2026, con desembolsos que superarían los 7.200 millones de dólares. Parte de esos fondos estarán dirigidos precisamente a proyectos provinciales vinculados a infraestructura y desarrollo productivo.

Santa Fe aparece como uno de los casos más avanzados en esta nueva etapa. El gobierno nacional autorizó recientemente un crédito de 150 millones de dólares otorgado por la CAF para obras logísticas y de conectividad en el Gran Rosario. El programa incluye mejoras vinculadas al puerto rosarino, accesos metropolitanos y el desarrollo del denominado “Tercer Anillo de Circunvalación”.

La gestión de Maximiliano Pullaro convirtió a la obra pública en uno de los ejes centrales de su administración y continúa negociando nuevos préstamos internacionales. Entre ellos, sobresale un financiamiento destinado a obras de defensa hídrica en San Javier y otro impulsado junto a la Agencia Francesa de Desarrollo para reducir el consumo energético en hospitales, escuelas y aeropuertos.

Desde la provincia remarcan que varias de esas iniciativas habían quedado interrumpidas luego de la suspensión de transferencias nacionales decidida por la Casa Rosada. Por eso, el acceso al crédito internacional comenzó a ser interpretado como una vía alternativa para sostener proyectos considerados prioritarios.

En Entre Ríos, el BID aprobó financiamiento por 280 millones de dólares para la reconstrucción de rutas provinciales, accesos urbanos y obras hidráulicas. El programa apunta a fortalecer corredores logísticos, mejorar el transporte de carga y reducir el impacto de inundaciones en zonas críticas.

Misiones también avanza en esa dirección. Allí, la CAF financia con 72 millones de dólares una nueva línea de alta tensión y una estación transformadora destinada a ampliar la capacidad energética provincial. El proyecto forma parte de un esquema de expansión de infraestructura eléctrica que busca acompañar el crecimiento industrial y urbano de la provincia.

La Patagonia tampoco quedó al margen de esta dinámica. En Chubut, la Legislatura aprobó un crédito de 150 millones de dólares para avanzar en un sistema de acueductos destinado a mejorar el abastecimiento de agua en Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly. Se trata de una obra reclamada desde hace décadas en la región.

Neuquén, por su parte, firmó acuerdos por 300 millones de dólares con el Banco Mundial y el BID para financiar rutas, infraestructura urbana, servicios básicos y proyectos ambientales. La administración de Rolando Figueroa apuesta a combinar expansión territorial y desarrollo energético en medio del crecimiento que experimenta Vaca Muerta.

Más complejo aparece el escenario en Santa Cruz. Allí, el gobernador Claudio Vidal intenta obtener autorización legislativa para tomar deuda por hasta 600 millones de dólares, aunque enfrenta resistencias opositoras e incluso diferencias dentro de su propio espacio político.

Mientras tanto, el sector de la construcción muestra señales mixtas. En marzo hubo una leve recuperación del empleo, con mejoras en 18 provincias y más de seis mil puestos recuperados respecto a febrero. Sin embargo, los niveles generales continúan por debajo de los registros históricos y todavía muy lejos de los números previos al cambio de gobierno.

Las diferencias regionales también reflejan el nuevo mapa económico. Provincias como Río Negro, Neuquén y Santa Fe exhibieron fuertes recuperaciones vinculadas a inversiones energéticas y proyectos de infraestructura, mientras que varios distritos del norte argentino continúan registrando caídas pronunciadas en el empleo del sector.

En ese marco, los gobernadores comenzaron a asumir un rol mucho más activo en la búsqueda de financiamiento externo. La obra pública ya no depende exclusivamente de la Nación y las provincias intentan construir sus propios esquemas de supervivencia financiera frente a un modelo económico que redefinió las prioridades del gasto estatal.