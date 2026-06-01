Luis Caputo salió a blindar políticamente a Milei frente a las encuestas y el malestar social

Luis Caputo defendió al Gobierno tras la difusión de una encuesta favorable a Javier Milei

El ministro sostuvo que no hacen falta sondeos para advertir el respaldo político que conserva el oficialismo

La encuesta difundida mostró a Milei liderando la intención de voto por encima de Axel Kicillof y otros dirigentes opositores

Otro relevamiento encendió alarmas en el Gobierno al registrar un alto nivel de desaprobación hacia la gestión libertaria

Caputo aseguró que la inflación de mayo será menor a la de abril y proyectó un escenario económico favorable hacia 2027

El oficialismo intenta mostrar fortaleza política mientras enfrenta tensiones sociales y desgaste económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a salir en defensa del gobierno de Javier Milei en medio de un escenario político atravesado por encuestas contradictorias, tensiones sociales y discusiones sobre el rumbo económico. Esta vez, el funcionario reaccionó públicamente a un sondeo difundido por el periodista Jonathan Viale, que mostraba al Presidente encabezando la intención de voto de cara a una eventual elección nacional, con amplia ventaja sobre los principales referentes opositores.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el titular del Palacio de Hacienda respaldó los números presentados durante una entrevista radial y sostuvo que no hace falta recurrir a estudios de opinión para advertir el posicionamiento político del oficialismo. “Con una mínima cuota de sentido común alcanza y sobra”, escribió Caputo, en un mensaje donde además cuestionó a quienes consideran debilitada a la administración libertaria.

La reacción del ministro llegó luego de que Viale expusiera datos de una encuesta en la que Javier Milei aparecía con un 28% de intención de voto, seguido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof con 22%. Más atrás figuraban dirigentes como Myriam Bregman, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y otros referentes políticos con porcentajes considerablemente menores.

La lectura que hacen cerca del oficialismo es que, pese al desgaste provocado por el ajuste económico y las tensiones propias de la gestión, Milei conserva un núcleo de apoyo sólido y una centralidad política que todavía condiciona al resto del sistema partidario. En ese contexto, el Gobierno intenta instalar la idea de que la oposición continúa fragmentada y sin una figura capaz de consolidar una alternativa competitiva.

Sin embargo, el clima dentro de la Casa Rosada no está completamente exento de preocupación. Mientras algunos sondeos muestran al Presidente liderando escenarios electorales, otros relevamientos encendieron señales de alerta en el oficialismo por el crecimiento de la desaprobación social hacia la gestión.

Uno de los estudios que más inquietud generó en las últimas horas fue el elaborado por la consultora Zuban-Córdoba, donde se registró un 64,5% de rechazo a la administración nacional frente a una aprobación cercana al 34%. El informe reflejó además un deterioro de la percepción pública en medio de conflictos políticos, denuncias cruzadas y el impacto persistente del ajuste sobre distintos sectores de la sociedad.

La coexistencia de encuestas tan dispares expone el escenario complejo que atraviesa el Gobierno. Por un lado, Milei mantiene niveles de adhesión suficientes para conservar protagonismo político y sostener expectativas electorales. Pero, al mismo tiempo, enfrenta un contexto económico y social donde la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre cotidiana siguen afectando a buena parte de la población.

En ese marco, Caputo se convirtió en uno de los principales encargados de transmitir optimismo económico dentro del gabinete. Durante su participación en el Latam Economic Forum realizado en Parque Norte, el ministro volvió a insistir con que la inflación continuará desacelerándose y anticipó que el índice correspondiente a mayo será inferior al registrado en abril.

El funcionario defendió además las medidas económicas impulsadas por el Gobierno y sostuvo que el país atraviesa un proceso de transformación que terminará consolidándose en los próximos años. Incluso proyectó un escenario favorable hacia 2027, año en el que Javier Milei buscaría la reelección presidencial si logra sostener la estabilidad macroeconómica.

Caputo también aprovechó su exposición pública para cuestionar las miradas pesimistas sobre la economía argentina y pidió no dejarse influenciar por discursos negativos. La estrategia comunicacional del oficialismo apunta justamente a reforzar la idea de que el proceso de ajuste ya comenzó a mostrar resultados concretos y que el deterioro económico heredado requiere tiempo para revertirse.

Mientras tanto, el Gobierno sigue navegando entre dos realidades simultáneas. Una, vinculada al respaldo político que Milei todavía conserva en sectores importantes del electorado. Otra, asociada al desgaste social que provoca el ajuste y a la incertidumbre sobre la velocidad de la recuperación económica.

Por ahora, en la Casa Rosada prefieren enfocarse en la primera variable y exhibir las encuestas favorables como una señal de fortaleza política. Pero las cifras negativas que también circulan en despachos oficiales muestran que el escenario está lejos de ser completamente estable.