El Gobierno apuesta a un escenario global más favorable para consolidar la baja del riesgo país

El Gobierno apuesta a un escenario internacional más favorable para fortalecer la economía argentina

La posible baja del precio del petróleo podría reducir la inflación global y beneficiar a los mercados emergentes

El oficialismo confía en que el RIGI continúe atrayendo inversiones en petróleo, gas y minería

El Banco Central acumuló reservas impulsado por exportaciones e ingresos financieros vinculados a inversiones

En el mercado proyectan que el riesgo país podría acercarse a los 300 puntos si se consolida la estabilidad macroeconómica

Analistas advierten que las estrategias financieras sobre bonos argentinos continúan siendo altamente especulativas

La economía internacional comienza a mostrar señales de relativa distensión después de meses atravesados por tensiones geopolíticas y volatilidad financiera. En ese contexto, el gobierno argentino observa con expectativa un posible cambio de escenario global que podría beneficiar a los mercados emergentes y fortalecer la estrategia económica impulsada por Javier Milei y Luis Caputo.

Uno de los principales factores que alimentan ese optimismo es la caída proyectada del precio internacional del petróleo. En los mercados se especula con un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permitiría normalizar la circulación comercial en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte energético mundial. La reapertura logística podría incrementar la oferta y generar un descenso gradual del barril de crudo hacia valores inferiores a los 90 dólares.

La consecuencia inmediata de ese proceso sería una moderación de las expectativas inflacionarias globales y una mejora de las condiciones financieras internacionales. Analistas del mercado consideran que un escenario de menor presión inflacionaria permitiría una baja en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, llevándola nuevamente por debajo del 4% anual.

Ese movimiento sería particularmente relevante para países emergentes como la Argentina, que dependen de condiciones externas más estables para recuperar acceso al financiamiento internacional. En el oficialismo creen que el país podría convertirse en uno de los principales beneficiarios regionales si logra sostener el orden fiscal y la acumulación de reservas durante los próximos meses.

La administración libertaria busca aprovechar además otro elemento central: el flujo de inversiones vinculado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desde el Gobierno sostienen que la aprobación del esquema generó mejores condiciones jurídicas y tributarias para atraer capitales destinados a sectores estratégicos como petróleo, gas y minería.

Según datos oficiales, durante los primeros meses del año el Banco Central logró adquirir cerca de 10.000 millones de dólares, impulsado por exportaciones, emisiones de deuda corporativa, bonos provinciales e ingresos asociados a proyectos de inversión. En el equipo económico interpretan ese proceso como una señal de recuperación de confianza sobre la economía argentina.

Las proyecciones que circulan cerca del Ministerio de Economía son ambiciosas. Allí estiman que las reservas brutas podrían acercarse a los 50.000 millones de dólares hacia mediados de 2026 y que las exportaciones anuales rondarían los 100.000 millones, con un saldo comercial superior a los 20.000 millones.

En ese escenario, el Gobierno apuesta a una fuerte reducción del riesgo país, que podría acercarse a los 300 puntos si se consolidan las variables macroeconómicas actuales. Una baja de esa magnitud abriría nuevamente las puertas del financiamiento voluntario en los mercados internacionales y permitiría refinanciar deuda en condiciones mucho más favorables.

La estrategia oficial apunta incluso a modificar progresivamente la estructura del endeudamiento argentino. La idea es pasar de una dependencia marcada de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, hacia una mayor participación de deuda colocada directamente en los mercados financieros globales.

Dentro del mundo financiero también comenzaron a proliferar estrategias de inversión agresivas basadas en bonos soberanos argentinos. Algunos operadores destacan combinaciones entre títulos como el AE38 y el AL41, buscando aprovechar una eventual suba en las paridades si el riesgo país continúa descendiendo.

Se trata, sin embargo, de operaciones altamente especulativas y sujetas a fuertes condicionamientos. Para que esas apuestas resulten exitosas, la Argentina deberá sostener el superávit fiscal, evitar tensiones cambiarias y consolidar la desaceleración inflacionaria. Además, el contexto internacional deberá mantenerse favorable para los activos emergentes.

El Gobierno confía en que la combinación de equilibrio fiscal, acumulación de reservas y reformas estructurales termine consolidando un cambio de percepción sobre la economía argentina. En la Casa Rosada consideran que el país atraviesa una etapa distinta respecto a experiencias anteriores, marcada por una disciplina fiscal inédita y un fuerte respaldo de los mercados internacionales.

Sin embargo, el desafío continúa siendo enorme. La economía todavía enfrenta tensiones sociales derivadas del ajuste, niveles de actividad dispares y una recuperación que avanza de manera desigual entre sectores. Por eso, aunque el optimismo financiero comenzó a ganar espacio, el verdadero examen seguirá siendo la capacidad del Gobierno para transformar esa estabilidad macroeconómica en crecimiento sostenido.