El PRO busca preservar identidad propia mientras acompaña el rumbo de Javier Milei

Fernando de Andreis destacó la fuerte actividad política de Mauricio Macri dentro del PRO

El macrismo busca fortalecer equipos técnicos y dirigentes de cara a futuros desafíos electorales

El PRO ratificó su acompañamiento al gobierno de Javier Milei y al rumbo económico oficial

Desde el partido marcaron diferencias con La Libertad Avanza respecto al rol de la obra pública

Mauricio Macri intenta sostener una identidad propia del PRO sin romper con el oficialismo nacional

El vínculo entre el macrismo y Milei combina apoyo político con crecientes matices sobre la gestión

El PRO atraviesa una etapa de reorganización interna con la mirada puesta en los próximos desafíos electorales y en la necesidad de redefinir su lugar dentro del nuevo escenario político argentino. En ese contexto, uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri, el diputado nacional Fernando de Andreis, destacó el rol activo que mantiene el ex presidente en la vida partidaria y ratificó el acompañamiento al gobierno de Javier Milei, aunque marcando diferencias en temas sensibles como la obra pública.

Las declaraciones del legislador reflejan el delicado equilibrio que intenta sostener el macrismo: respaldar el rumbo general de la administración libertaria sin diluir completamente la identidad política del PRO. La estrategia busca evitar una confrontación abierta con Milei, pero al mismo tiempo conservar volumen propio dentro de una oposición que todavía continúa reacomodándose tras el cambio de gobierno.

En una entrevista radial, De Andreis aseguró que Mauricio Macri mantiene una intensa actividad política y destacó la repercusión que tiene su figura tanto dentro del partido como en distintos sectores del escenario nacional. Según explicó, el ex mandatario continúa encabezando reuniones, recorridas y encuentros partidarios orientados a fortalecer la estructura territorial del PRO.

Uno de los próximos movimientos políticos será un encuentro regional en Santa Fe junto a dirigentes de distintas provincias. La intención del espacio es avanzar en la formación de equipos técnicos y cuadros políticos con capacidad de gestión, una característica que el macrismo intenta reivindicar como parte central de su identidad.

“El mensaje es prepararse y formar equipos”, sostienen cerca de Macri, donde consideran que el PRO debe reconstruir una agenda propia más allá de la cercanía táctica con el oficialismo nacional. En el partido creen que la experiencia de gestión continúa siendo uno de sus principales activos políticos y buscan diferenciarse de otros espacios opositores apelando a esa trayectoria administrativa.

De Andreis incluso defendió los gobiernos encabezados por el PRO en distintos distritos y aseguró que allí donde el espacio gobernó “la gente vive mejor”. La referencia apuntó especialmente a la Ciudad de Buenos Aires, territorio históricamente asociado al macrismo y donde el partido intenta conservar centralidad política pese al avance de La Libertad Avanza.

Sin embargo, el diputado también dejó en claro que el acompañamiento al gobierno de Javier Milei no será incondicional. Aunque respaldó el rumbo económico y afirmó que el PRO no pondrá obstáculos al proceso de cambio impulsado por el oficialismo, remarcó que existen diferencias sobre determinadas políticas públicas.

La principal de ellas aparece vinculada a la obra pública. Mientras el Gobierno nacional sostiene una reducción drástica del gasto estatal y paralizó gran parte de los proyectos de infraestructura, desde el PRO consideran que el Estado debe continuar teniendo un rol activo en determinadas áreas estratégicas.

“Para nosotros la obra pública es fundamental”, planteó De Andreis, marcando una distancia respecto de la visión libertaria más ortodoxa, que apuesta a una retracción mucho más profunda de la participación estatal.

La discusión no es menor. Dentro del universo opositor aliado al Gobierno empiezan a aparecer matices sobre cómo debe continuar el proceso de ajuste y cuáles son los límites políticos y sociales de ese modelo. En el PRO advierten que una parte importante de la sociedad todavía no percibe mejoras concretas en su vida cotidiana y consideran que el oficialismo necesita complementar el equilibrio fiscal con políticas de infraestructura y desarrollo.

Ese posicionamiento también forma parte de la estrategia política del macrismo. El partido intenta mostrarse como un aliado responsable del Gobierno, pero evitando quedar completamente absorbido por el fenómeno libertario. La preocupación en sectores del PRO es que una identificación absoluta con Milei termine debilitando aún más la estructura partidaria y reduciendo sus posibilidades futuras de competencia electoral.

Por eso, Macri busca mantener activo al partido, fortalecer dirigentes y sostener una identidad propia en medio de un escenario donde La Libertad Avanza concentra gran parte de la centralidad política de la derecha argentina.

Mientras tanto, el vínculo entre el PRO y el oficialismo seguirá moviéndose en una zona de cooperación y tensión permanente. Ambos espacios comparten buena parte del diagnóstico económico y político sobre la Argentina, pero también empiezan a exhibir diferencias sobre el rol del Estado, la gestión territorial y la construcción de poder a largo plazo.