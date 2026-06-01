El Banco Nación lanzó un plan para aliviar deudas y contener el aumento de la morosidad

El Banco Nación lanzó un plan de refinanciación para aliviar el aumento de la morosidad financiera

La iniciativa permite unificar deudas propias y compromisos con otras entidades o fintech

El programa ofrece préstamos de hasta 100 millones de pesos con tasas y plazos extendidos

Los usuarios deberán cumplir requisitos vinculados a ingresos y situación crediticia para acceder al esquema

El banco también habilitó refinanciaciones especiales para deudas de tarjetas de crédito

La medida surge en un contexto de deterioro del consumo y crecientes dificultades económicas en los hogares

El deterioro del poder adquisitivo y el creciente peso de los compromisos financieros sobre los ingresos familiares comenzaron a reflejarse con fuerza en el sistema bancario argentino. Frente a ese escenario, el Banco Nación decidió avanzar con un plan de contingencia orientado a aliviar la situación de miles de usuarios endeudados, en un contexto donde la morosidad viene mostrando señales de crecimiento sostenido.

La principal entidad financiera pública del país puso en marcha un esquema de refinanciación y consolidación de deudas que apunta tanto a clientes propios como a personas que mantienen obligaciones con otras entidades bancarias o plataformas financieras virtuales. El objetivo oficial es ofrecer una herramienta que permita reorganizar pasivos y evitar que los intereses acumulados terminen profundizando todavía más la fragilidad económica de numerosos hogares.

La iniciativa se produce en un momento delicado para el consumo y el crédito. Durante los últimos meses, el encarecimiento del financiamiento, la caída de ingresos reales y el peso de las cuotas comenzaron a tensionar las finanzas familiares. En muchos casos, los usuarios quedaron atrapados entre múltiples vencimientos, refinanciaciones parciales y tasas de interés considerablemente más elevadas que las registradas meses atrás.

En ese contexto, el Banco Nación diseñó una línea de unificación de deudas que permite consolidar distintos compromisos financieros en una sola obligación mensual, con plazos más extensos y tasas que buscan ubicarse por debajo de las ofrecidas por el mercado informal o algunas fintech.

La herramienta principal contempla montos de hasta 100 millones de pesos y se estructura bajo una Tasa Nominal Anual fija del 65%. Además, ofrece un plazo de devolución de hasta 72 meses, lo que equivale a seis años de financiamiento. La intención es reducir el peso de las cuotas mensuales y brindar previsibilidad a quienes enfrentan dificultades para sostener pagos simultáneos.

Sin embargo, el acceso al programa no será universal. Para acceder a los montos más altos, los solicitantes deberán acreditar que perciben sus haberes a través del Banco Nación. Además, el plan contempla restricciones vinculadas a la situación crediticia de los usuarios dentro del sistema financiero.

Según las condiciones establecidas por el Banco Central, podrán ingresar al esquema personas clasificadas en categorías de deuda regular o irregular no judicializada. En cambio, quedarán excluidos quienes se encuentren en la categoría más comprometida del sistema financiero, correspondiente a atrasos prolongados superiores a los doce meses.

La entidad también decidió avanzar sobre otro de los focos críticos del endeudamiento: las tarjetas de crédito. Allí el esquema distingue entre distintos niveles de mora y propone alternativas específicas según el grado de atraso registrado por el cliente.

Para quienes acumulen demoras de hasta 90 días, el banco habilitó líneas de refinanciación de hasta 10 millones de pesos, con plazos de pago de hasta cinco años y una tasa nominal anual considerablemente más baja, del 35%. Una de las características destacadas del programa es que las tarjetas permanecerán activas, aunque podrían sufrir reducciones temporales en sus límites de compra.

En los casos más complejos, donde las deudas superen los tres meses de atraso, la entidad contempla planes todavía más largos, con posibilidades de extensión de hasta 96 meses. Sin embargo, esas operaciones estarán sujetas a un análisis crediticio individual y a la evaluación de cada sucursal.

El movimiento del Banco Nación también refleja una preocupación creciente dentro del sistema financiero por el avance de la morosidad. Aunque los niveles todavía se mantienen relativamente contenidos respecto a otras crisis históricas, distintas entidades comenzaron a advertir sobre un deterioro progresivo en la capacidad de pago de familias y pequeñas empresas.

La situación se produce mientras el Gobierno mantiene una política de fuerte ajuste fiscal y desaceleración monetaria, con tasas de inflación todavía elevadas aunque en descenso respecto a los primeros meses de gestión. Ese proceso permitió cierta estabilización macroeconómica, pero también profundizó tensiones sociales derivadas de la caída del consumo y la pérdida de ingresos.

En ese marco, el Banco Nación intenta posicionarse como una herramienta de contención financiera en un contexto donde cada vez más hogares buscan alternativas para reorganizar deudas y evitar caer en incumplimientos más graves.