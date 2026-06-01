Silvia Lospennato defendió la identidad del PRO y respaldó el acompañamiento crítico a Milei

Silvia Lospennato reafirmó el apoyo del PRO al gobierno de Javier Milei aunque marcando autonomía política

El macrismo sostiene que acompañar al oficialismo no implica guardar silencio frente a diferencias

Mauricio Macri mantiene una intensa actividad política y recorre el país junto a dirigentes del PRO

Dentro del partido comenzó a instalarse la posibilidad de una candidatura presidencial de Macri en 2027

Lospennato cuestionó denuncias impulsadas años atrás contra dirigentes del macrismo

El PRO busca preservar identidad propia mientras sostiene una alianza estratégica con La Libertad Avanza

La relación entre el PRO y el gobierno de Javier Milei continúa atravesando una etapa de equilibrio delicado. Mientras el partido fundado por Mauricio Macri sostiene su respaldo parlamentario y político a la administración libertaria, distintos dirigentes del espacio comenzaron a reforzar públicamente la idea de que ese acompañamiento no implica silencio ni subordinación absoluta frente a las decisiones del oficialismo.

En ese contexto, la legisladora porteña Silvia Lospennato volvió a marcar la posición del macrismo dentro del escenario político actual y dejó en claro que el PRO buscará preservar una identidad propia aun manteniendo su cercanía con La Libertad Avanza.

Las declaraciones se producen además en medio de tensiones crecientes entre sectores libertarios y dirigentes del partido amarillo, especialmente después de algunas críticas formuladas semanas atrás por Javier Milei contra leyes aprobadas durante la presidencia de Mauricio Macri. Aquellas definiciones generaron malestar interno dentro del PRO y reactivaron el debate sobre el vínculo entre ambos espacios.

Lospennato sostuvo que Mauricio Macri considera que el partido no debe guardar silencio cuando existen temas sobre los cuales fijar posición pública. Sin embargo, aclaró que cualquier diferencia o planteo del PRO no tiene como objetivo perjudicar al Gobierno nacional. Según explicó, el espacio continúa acompañando al oficialismo tanto en el Congreso como en discusiones centrales vinculadas al rumbo económico y político del país.

La postura refleja el esquema que intenta sostener actualmente el macrismo: respaldo institucional al proceso de reformas impulsado por Milei, pero con la intención de conservar autonomía política y capacidad de opinión propia.

Dentro del PRO existe además una preocupación creciente sobre el riesgo de diluir completamente la estructura partidaria detrás del fenómeno libertario. Por eso, Mauricio Macri mantiene una intensa actividad política orientada a fortalecer la organización territorial del partido y conservar presencia en distintas provincias.

En esa línea, Lospennato confirmó que el ex presidente viene desarrollando recorridas y reuniones con dirigentes provinciales para interiorizarse sobre la situación política y económica de cada distrito. El objetivo, explican cerca suyo, es reconstruir volumen político y mantener al PRO activo frente a los próximos desafíos electorales.

La discusión sobre las candidaturas para 2027 también comenzó a instalarse lentamente dentro del espacio. La dirigente porteña reconoció que le gustaría que Mauricio Macri vuelva a competir por la presidencia y aseguró que no existen dirigentes importantes dentro del PRO que rechacen esa posibilidad. Sin embargo, aclaró que se trata de una decisión exclusivamente personal del ex mandatario.

La sola mención de una eventual candidatura presidencial de Macri refleja el intento del partido de recuperar centralidad política en un escenario donde Milei monopoliza gran parte del electorado de centroderecha. Aunque el oficialismo libertario conserva altos niveles de protagonismo, el PRO busca evitar quedar reducido a un rol secundario dentro de la coalición informal que hoy sostiene buena parte de la gobernabilidad parlamentaria.

Por otro lado, Lospennato también volvió sobre viejas disputas políticas vinculadas al kirchnerismo y se refirió a las denuncias impulsadas años atrás contra dirigentes del macrismo por parte de Sergio y Pablo Schoklender.

La legisladora consideró que aquellas operaciones formaban parte de un mecanismo de persecución política orientado a desgastar al PRO durante las gestiones de Mauricio Macri tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la presidencia de la Nación. Incluso sostuvo que detrás de esas denuncias existía una estructura organizada vinculada a sectores del kirchnerismo.

Además, cuestionó el funcionamiento que tuvo la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante aquellos años y afirmó que determinados espacios fueron utilizados con fines alejados de los objetivos originales para los que habían sido creados.

Las declaraciones de Lospennato muestran cómo el PRO intenta moverse en dos planos simultáneos. Por un lado, mantener el respaldo estratégico al gobierno de Milei y evitar rupturas que puedan favorecer al peronismo. Por el otro, reconstruir identidad propia, fortalecer liderazgo interno y mantener vigente la figura de Mauricio Macri dentro del tablero político nacional.

El desafío para el partido será encontrar un equilibrio que le permita acompañar al oficialismo sin desaparecer políticamente detrás de él.