La desaceleración de la inflación no logra frenar la caída del salario y el empleo formal

El salario mínimo perdió casi el 40% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023

La caída más fuerte de los ingresos ocurrió durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei

Los salarios privados y estatales continúan por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno

Las consultoras proyectan una inflación de mayo inferior a la registrada en abril

El empleo formal todavía muestra una fuerte caída respecto a fines de 2023

La industria, la construcción y el comercio continúan siendo los sectores más afectados por la crisis económica

La economía argentina atraviesa una etapa marcada por una aparente contradicción: mientras el Gobierno celebra la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria, distintos indicadores comienzan a mostrar con mayor claridad el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades persistentes del mercado laboral.

Los datos más recientes elaborados por organismos especializados reflejan que la recuperación macroeconómica todavía no logra trasladarse de manera significativa a los ingresos de los trabajadores. El impacto del ajuste aplicado desde el inicio de la gestión de Javier Milei continúa dejando secuelas sobre salarios, empleo y consumo interno.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires reveló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió cerca del 40% de su capacidad de compra respecto a noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior. El estudio identifica como punto crítico el fuerte salto inflacionario registrado entre diciembre de 2023 y enero de 2024, período en el que se produjo la devaluación inicial impulsada por el Gobierno nacional.

Según el relevamiento, durante esos primeros meses de gestión el salario mínimo sufrió una caída abrupta que luego mostró algunas recuperaciones parciales, aunque insuficientes para recomponer completamente el terreno perdido. La pérdida de ingresos se convirtió en uno de los principales problemas sociales de la actual coyuntura económica.

La situación también alcanza a los trabajadores registrados del sector privado. Datos difundidos por el INDEC indican que el salario real volvió a caer en marzo respecto al mes anterior y todavía se mantiene por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno. El retroceso resulta todavía más pronunciado en el empleo estatal, donde el poder adquisitivo continúa considerablemente rezagado.

El deterioro salarial ocurre además en un contexto donde las negociaciones paritarias enfrentan crecientes dificultades para acompañar la dinámica de los precios. Aunque la inflación mensual comenzó a moderarse respecto de los niveles extremos observados a comienzos de la gestión libertaria, la velocidad de actualización de los salarios sigue siendo insuficiente en numerosos sectores.

Las proyecciones privadas para mayo anticipan un nuevo descenso del índice inflacionario, con estimaciones que oscilan entre el 2,1% y el 2,5%. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista respecto a la posibilidad de perforar nuevamente los registros previos y consolidar la desaceleración.

Sin embargo, economistas y especialistas advierten que una menor inflación no implica automáticamente una mejora inmediata en las condiciones de vida. Los precios continúan acumulando subas importantes y muchos hogares todavía arrastran el impacto de los aumentos registrados durante el primer tramo del programa de ajuste.

A la problemática salarial se suma además el deterioro del empleo formal. El informe del IIEP incorporó datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y mostró que el empleo registrado todavía permanece por debajo de los niveles existentes antes de la asunción del actual Gobierno.

Si bien en febrero se produjo una leve recuperación mensual con la creación de algunos puestos de trabajo, la comparación interanual continúa siendo negativa. El sistema laboral formal perdió cientos de miles de empleos desde fines de 2023, especialmente en sectores sensibles al freno de la actividad económica.

La industria manufacturera aparece entre los rubros más golpeados. El sector acumula una importante reducción de puestos de trabajo vinculada a la caída del consumo interno, el encarecimiento de costos y las dificultades productivas derivadas del nuevo esquema económico.

La construcción también continúa atravesando un escenario complejo, fuertemente impactado por la paralización de gran parte de la obra pública nacional. Aunque algunos distritos comenzaron a mostrar señales de estabilización, el sector todavía se encuentra lejos de recuperar los niveles previos.

En el comercio, otro de los motores tradicionales del empleo argentino, también persisten señales de fragilidad. La baja del consumo y la pérdida del poder adquisitivo siguen afectando la dinámica de ventas y condicionan la recuperación laboral.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene como principal objetivo la consolidación del equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria. En la Casa Rosada consideran que el orden macroeconómico es una condición indispensable para cualquier recuperación futura.

No obstante, el desafío político y social continúa siendo enorme. La estabilidad de las variables financieras todavía convive con una economía cotidiana marcada por salarios debilitados, empleo estancado y una creciente sensación de incertidumbre en amplios sectores de la sociedad.