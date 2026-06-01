El Gobierno habla de un regreso de jóvenes a la Argentina, aunque no existen datos que lo confirmen

Federico Sturzenegger se emocionó al hablar sobre el futuro de sus hijos y el rumbo del país

El oficialismo utilizó sus declaraciones para reforzar la idea de una nueva etapa económica en Argentina

Javier Milei aseguró que los jóvenes ya no necesitarán emigrar para desarrollarse profesionalmente

No existen estadísticas oficiales que permitan confirmar un regreso masivo de argentinos al país

Los consulados europeos continúan registrando una alta demanda de ciudadanías por parte de argentinos

La migración de científicos y jóvenes profesionales sigue siendo una preocupación en sectores académicos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, protagonizó en las últimas horas una de las escenas más emotivas desde el inicio de la gestión libertaria. Durante una exposición en Viena, Austria, el funcionario se quebró al hablar sobre el futuro de sus hijos y aseguró que llegó a temer que debieran abandonar la Argentina si el país continuaba transitando el rumbo político y económico previo a la llegada de Javier Milei al poder.

Las declaraciones rápidamente fueron tomadas por el oficialismo como una síntesis del relato político que intenta construir el Gobierno: la idea de que la Argentina comenzó a dejar atrás una etapa de decadencia económica y que, por primera vez en años, los jóvenes podrían volver a proyectar su futuro dentro del país.

Sturzenegger afirmó incluso que, bajo otro contexto político, él mismo les habría recomendado emigrar a sus hijos. La escena tuvo una fuerte repercusión dentro del oficialismo y fue reforzada horas después por el propio presidente Javier Milei durante su exposición en el Latam Economic Forum.

Ante empresarios y referentes económicos, Milei sostuvo que el talento argentino tendrá la posibilidad de desarrollarse “sin necesidad de emigrar”, y aseguró que el país atraviesa una transformación estructural que permitirá generar oportunidades dentro de sus propias fronteras.

Sin embargo, más allá del fuerte contenido político y simbólico del mensaje oficial, actualmente no existen estadísticas públicas que permitan confirmar un regreso masivo de argentinos radicados en el exterior ni una reversión concreta del fenómeno migratorio juvenil.

La Dirección Nacional de Migraciones no cuenta con registros específicos sobre personas que abandonan definitivamente el país ni sobre quienes retornan para reinstalarse de manera permanente. Distintas fuentes vinculadas al área reconocen que medir ese fenómeno resulta extremadamente complejo, ya que el sistema solo registra entradas y salidas, pero no el carácter definitivo o temporal de esos movimientos.

Desde el entorno de Sturzenegger admiten que no existen cifras oficiales contundentes, aunque sostienen que algunos indicadores privados reflejan un cambio de expectativas entre los jóvenes argentinos.

Uno de los estudios que observan cerca del Gobierno fue realizado por la consultora Mora Jozami, donde se registró una caída en la proporción de jóvenes de entre 16 y 29 años que manifestaban deseos de emigrar. El relevamiento también mostró una mejora en las perspectivas económicas sobre el futuro del país.

A esos datos se suman mediciones de Google Trends que detectaron una reducción en búsquedas vinculadas a términos como “emigrar”, “trabajo en el exterior” o trámites de ciudadanía extranjera. En la Casa Rosada interpretan esas señales como un indicio de que la expectativa de abandonar el país perdió intensidad respecto de años anteriores.

Sin embargo, otros datos muestran una realidad bastante más compleja. Los consulados europeos continúan registrando niveles muy altos de trámites iniciados por ciudadanos argentinos que buscan acceder a ciudadanías extranjeras, especialmente en España e Italia.

En el caso español, el cierre de la llamada “Ley de Nietos” dejó cientos de miles de expedientes todavía pendientes de procesamiento, una parte significativa de ellos correspondientes a ciudadanos argentinos. La situación italiana tampoco muestra una desaceleración relevante: los tiempos para acceder a la ciudadanía siguen siendo extensos y miles de personas continúan recurriendo a la vía judicial para acelerar trámites.

El fenómeno migratorio también continúa impactando sobre sectores altamente calificados. Según distintos relevamientos académicos, organismos científicos y universidades nacionales vienen registrando una importante pérdida de investigadores y docentes desde el inicio de la actual gestión.

El CONICET redujo considerablemente su planta de especialistas debido a renuncias y no renovaciones, mientras que distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires advirtieron sobre una creciente salida de profesionales vinculados a la investigación y la ciencia.

Además, parte de esa migración ya no se orienta únicamente hacia Europa o Estados Unidos. Países de la región como Brasil y Chile comenzaron a captar científicos, técnicos y jóvenes profesionales argentinos atraídos por mejores salarios, mayor estabilidad y mejores condiciones de financiamiento académico.

El debate sobre el supuesto retorno de jóvenes al país también convive con otro problema estructural: las dificultades de acceso a la vivienda y la independencia económica. Distintos informes privados revelan que una parte importante de los jóvenes argentinos no logra emanciparse debido a los bajos ingresos, el aumento de los alquileres y la precarización laboral.

En ese contexto, las declaraciones de Sturzenegger y Milei aparecen como parte de una narrativa oficial orientada a instalar expectativas positivas sobre el futuro económico argentino. Sin embargo, la posibilidad de una reversión concreta del fenómeno migratorio todavía parece más vinculada a percepciones políticas que a datos consolidados.