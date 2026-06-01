Julio Zamora profundizó sus diferencias con Sergio Massa y cuestionó el rol del Frente Renovador en el peronismo

Julio Zamora volvió a marcar diferencias políticas con Sergio Massa dentro del peronismo

El intendente cuestionó la influencia del Frente Renovador sobre el Partido Justicialista

Zamora reclamó explicaciones por errores cometidos durante el gobierno de Alberto Fernández

El jefe comunal aclaró que mantiene una buena relación personal con Massa pese a las tensiones políticas

En Tigre, el massismo aparece como uno de los principales adversarios territoriales del intendente

Las diferencias reflejan la disputa interna que atraviesa actualmente al peronismo bonaerense

El intendente de Tigre, Julio Zamora, volvió a marcar distancia política con Sergio Massa y dejó expuestas las tensiones que atraviesan al peronismo bonaerense. Aunque evitó hablar de una ruptura personal con el líder del Frente Renovador, el jefe comunal cuestionó el funcionamiento interno del Partido Justicialista, reclamó autocrítica sobre la gestión de Alberto Fernández y dejó en claro que la disputa con el massismo continúa abierta tanto en el plano partidario como territorial.

Las declaraciones reflejan el complejo escenario que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde distintos sectores todavía intentan redefinir liderazgos, responsabilidades y estrategias luego de la derrota electoral de 2023 y frente al avance de La Libertad Avanza.

En una entrevista radial, Zamora buscó bajar el tono a las versiones que hablan de un quiebre definitivo con Massa. “No es una relación astillada”, aseguró, aunque inmediatamente reconoció que existen diferencias profundas sobre la forma en que se organiza y se conduce el peronismo bonaerense.

El principal cuestionamiento del intendente apunta al peso político que mantiene el Frente Renovador dentro del Partido Justicialista. Según explicó, existe una dificultad concreta para participar plenamente de la vida interna del PJ debido a la influencia que ejerce el espacio liderado por el ex ministro de Economía.

“Hay una imposibilidad de mi parte de participar en la vida interna del Partido Justicialista a partir de la impronta de otro partido”, sostuvo Zamora, en referencia directa al massismo. La frase volvió a dejar en evidencia las tensiones históricas entre sectores tradicionales del PJ y el armado político construido por Massa desde hace más de una década.

Sin embargo, el jefe comunal evitó cargar toda la responsabilidad sobre el ex candidato presidencial. Incluso consideró que buena parte de esa situación responde a decisiones de la propia dirigencia peronista, que permitió el crecimiento y consolidación de estructuras paralelas dentro del espacio.

Pese a las diferencias políticas, Zamora aclaró que mantiene una valoración positiva sobre Massa en el plano personal y destacó algunas de sus cualidades humanas. De esa manera, buscó separar el vínculo político de la relación personal, aunque dejando claro que las diferencias estratégicas permanecen intactas.

El intendente también aprovechó para plantear una discusión más amplia sobre la etapa final del último gobierno peronista. Sin apuntar exclusivamente contra Massa, reclamó explicaciones públicas por decisiones adoptadas durante la gestión encabezada por Alberto Fernández.

“En el último gobierno se cometieron errores sustanciales”, sostuvo Zamora, quien además cuestionó la falta de autocrítica dentro de algunos sectores del peronismo. Según explicó, quienes ocuparon responsabilidades importantes durante esa administración deberían ofrecer respuestas claras sobre episodios que todavía generan malestar interno y desconcierto entre los votantes.

El reclamo del jefe comunal se suma a una discusión cada vez más visible dentro del peronismo, donde distintos dirigentes comienzan a exigir balances políticos más profundos sobre las causas de la derrota electoral y sobre las dificultades que tuvo el Frente de Todos para sostener cohesión durante su gestión.

Pero las diferencias entre Zamora y el massismo no se limitan al plano provincial o nacional. En Tigre, la disputa política entre ambos espacios continúa siendo intensa y forma parte central del escenario local.

El intendente reconoció que actualmente una de sus principales oposiciones territoriales está conformada justamente por el Frente Renovador, al que acusó de monopolizar el espacio político de Fuerza Patria dentro del distrito.

Al mismo tiempo, señaló que La Libertad Avanza también comienza a consolidarse como un actor relevante en el municipio, configurando un escenario de competencia múltiple de cara a los próximos desafíos electorales.

Las declaraciones de Zamora reflejan así un proceso de reordenamiento interno dentro del peronismo bonaerense, donde viejos aliados vuelven a exhibir diferencias estratégicas mientras se redefine el mapa de poder opositor frente al gobierno de Javier Milei.