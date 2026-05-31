Pullaro desafía a Milei y al kirchnerismo: obra pública y sin corrupción

Por Jorge Levin

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a marcar diferencias tanto con el kirchnerismo como con el gobierno nacional de Javier Milei, al defender un modelo de gestión basado en la inversión pública transparente como herramienta para impulsar el desarrollo productivo.

Durante la apertura de sobres de la licitación para la compra de cañerías destinadas a la construcción de cinco gasoductos troncales incluidos en la segunda etapa del programa Gasoductos para el Desarrollo, el mandatario provincial dejó en claro cuál es el camino que pretende recorrer Santa Fe.

“Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción, y el motor productivo que impulse el cambio en la Argentina”, afirmó el gobernador, en un mensaje que buscó diferenciarse de dos modelos que cuestiona por igual.

Por un lado, Pullaro se desmarca de la visión kirchnerista, históricamente asociada a grandes obras públicas que terminaron bajo sospecha judicial o envueltas en denuncias de corrupción. Por otro, cuestiona la decisión del gobierno de Javier Milei de paralizar o abandonar gran parte de la inversión estatal en infraestructura.

“La obra pública es desarrollo, es igualdad y no es corrupción”, sostuvo el mandatario, reivindicando el rol del Estado como promotor de condiciones para el crecimiento económico.

La licitación presentada contempla una inversión de 26 millones de dólares y beneficiará a unos 44.000 santafesinos de 35 localidades, además de alcanzar a cerca de 80 empresas, generando mejores condiciones para la producción y el empleo.

Pullaro destacó que la retirada del Estado nacional de numerosas áreas obliga a las provincias a asumir un papel más activo para sostener la actividad económica.

“Estamos convencidos de que la única manera de sostener la economía de una provincia es invirtiendo para que el sector privado pueda generar empleo, crecimiento y desarrollo”, expresó.

El gobernador también defendió la eficiencia de la gestión provincial y aseguró que gran parte de las licitaciones impulsadas por su administración terminan adjudicándose por debajo de los presupuestos oficiales previstos.

En su visión, la infraestructura será clave para que Santa Fe aproveche las oportunidades que generarán el crecimiento de los sectores energético y minero en los próximos años.

“Este es el momento de hacer las obras de infraestructura que necesita la provincia”, remarcó Pullaro, quien insistió en que la provincia puede transformarse en un ejemplo nacional de gestión eficiente y transparente.

Durante la actividad acompañaron al gobernador el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa; la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; y los senadores Felipe Michlig, Pablo Verdecchia y Hugo Rasetto.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, definió a los gasoductos como una de las obras más estratégicas de la actual administración.

“Se trata de una de las obras de infraestructura más importantes que estamos llevando adelante para que Santa Fe llegue mejor preparada cuando la economía argentina vuelva a crecer”, afirmó.

Además, el funcionario explicó que la llegada del gas natural permitirá una fuerte reducción de costos para la producción. Según los cálculos oficiales, las industrias podrán disminuir cerca de un 60% sus costos energéticos y alrededor de un 18% sus costos operativos, mejorando su competitividad y capacidad de generación de empleo.

Con estas definiciones, Maximiliano Pullaro intenta consolidar una posición propia dentro del escenario político nacional: una alternativa que rechaza tanto la corrupción asociada a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas como la decisión libertaria de retirar completamente al Estado de las inversiones en infraestructura. La apuesta santafesina es demostrar que existe un camino intermedio donde la obra pública puede ser sinónimo de desarrollo, eficiencia y transparencia.