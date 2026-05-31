“Castraciones en tu Barrio” llega a barrio Jardín

El programa municipal “Castraciones en tu Barrio” continuará recorriendo distintos sectores de Rafaela y la próxima semana llegará de manera simultánea a los barrios Jardín y San José con servicios gratuitos destinados al cuidado de perros y gatos.

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis informó que las jornadas se desarrollarán entre el lunes 1 y el viernes 5 de junio, de 7:30 a 12:30, en la vecinal del barrio Jardín, ubicada en Monseñor Brasca 650, y también frente a la plaza del barrio San José, en Lavalle 2450.

Durante esos días se realizarán castraciones gratuitas, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria básica para mascotas.

Desde el municipio recordaron que no se entregarán turnos previos y que la atención se realizará por orden de llegada, por lo que recomiendan concurrir con anticipación.

Las intervenciones están destinadas a perros y gatos, machos y hembras, a partir de los cuatro meses de edad. Para ser atendidos, los animales deberán asistir con ocho horas de ayuno de alimentos sólidos y seis horas sin ingerir líquidos. Además, deberán estar acompañados por una persona adulta responsable y contar con una manta o abrigo para el traslado posterior.

Desde Salud Animal remarcaron la importancia de la castración como herramienta para mejorar la calidad de vida de las mascotas, prevenir enfermedades y reducir comportamientos que pueden generar inconvenientes en la convivencia cotidiana.

Asimismo, destacaron que estas acciones contribuyen al control de la población animal y ayudan a disminuir la cantidad de perros y gatos en situación de calle, favoreciendo además las posibilidades de adopción responsable.

El programa forma parte de las políticas públicas que impulsa el municipio para promover la tenencia responsable y acercar servicios veterinarios gratuitos a distintos barrios de la ciudad.

Próximas fechas del recorrido:

• Del 8 al 12 de junio: barrio Fasoli (Perú 1145).

• Del 15 al 19 de junio: barrio Virgen del Rosario (Pascual Brusco 1890).

• Del 22 al 26 de junio: barrio Fátima (E. Oliber 956).

• Del 29 de junio al 3 de julio: barrio 17 de Octubre (M. Zaspe 1950).