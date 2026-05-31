PSG bicampeón de la Champions League

El París Saint-Germain volvió a escribir una página dorada en su historia al conquistar por segundo año consecutivo la UEFA Champions League. En una final cargada de emoción disputada en el Puskás Arena de Budapest, el conjunto francés igualó 1-1 ante Arsenal y terminó imponiéndose por 4-3 en la definición por penales para quedarse nuevamente con la Orejona.

De esta manera, el equipo parisino sumó el segundo título continental de su historia y logró defender con éxito la corona obtenida la temporada pasada.

El encuentro comenzó con un escenario favorable para el conjunto inglés. Apenas transcurridos cinco minutos de juego, Arsenal logró abrir el marcador gracias a una definición de Kai Havertz, que aprovechó una de las primeras oportunidades claras de la final para establecer el 1-0.

Con la desventaja, el PSG intentó reaccionar durante la primera mitad, aunque se encontró con una defensa firme que logró neutralizar los avances ofensivos del conjunto francés.

La igualdad llegó en el complemento. A los 19 minutos de la segunda etapa, un penal dentro del área le permitió al equipo parisino encontrar el empate. Ousmane Dembélé fue el encargado de ejecutar y transformó la sanción en gol para poner el 1-1.

Con el resultado igualado, ninguno de los dos equipos consiguió romper la paridad durante el tiempo reglamentario y la definición se trasladó al alargue. Allí, el desgaste físico y la tensión de una final hicieron que las ocasiones de peligro fueran escasas y el campeón debiera definirse desde los doce pasos.

En la tanda de penales, el PSG mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose por 4-3, desatando el festejo de sus futbolistas y de miles de hinchas franceses.

Para Arsenal, en cambio, la derrota significó un nuevo golpe en su búsqueda de la gloria europea. El conjunto londinense volvió a quedarse a un paso de la consagración y continúa sin poder conquistar la Champions League, el único gran trofeo que todavía falta en sus vitrinas.