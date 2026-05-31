Juan Manuel Cerúndolo venció a Landaluce tras seis horas de partido

Juan Manuel Cerúndolo continúa protagonizando una campaña inolvidable en Roland Garros. El tenista argentino superó al español Martín Landaluce en un verdadero maratón de casi seis horas y se clasificó por primera vez a los octavos de final de un torneo de Grand Slam.

El porteño se impuso por 6-4, 6-7 (7), 7-6 (4), 6-7 (4) y 7-6 (8) en un encuentro que se extendió durante 5 horas y 58 minutos, convirtiéndose en uno de los partidos más largos de la historia del certamen parisino.

Luego de dar el gran golpe del torneo al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, Cerúndolo volvió a demostrar su enorme fortaleza física y mental para mantenerse en carrera sobre el polvo de ladrillo francés.

Un duelo de resistencia extrema

El partido estuvo marcado por la paridad de principio a fin. Cerúndolo logró quedarse con el primer set por 6-4, pero Landaluce respondió llevándose el segundo parcial en un ajustado tie-break.

A partir de allí, ambos protagonizaron una batalla de desgaste con extensos intercambios desde el fondo de la cancha y muy pocas diferencias entre uno y otro. Tanto el tercer como el cuarto set volvieron a definirse en desempates, dejando todo abierto para una definición dramática en el quinto parcial.

Con el paso de las horas, el aspecto físico comenzó a ser determinante, aunque ninguno de los dos jugadores estuvo dispuesto a ceder terreno.

Una definición para el recuerdo

En el set decisivo, Cerúndolo tuvo oportunidades para cerrar el partido antes, pero el español logró mantenerse con vida y forzó una definición al límite.

Finalmente, el argentino mostró toda su personalidad en el súper tie-break definitivo y terminó sellando la victoria por 10-8 para desatar su festejo sobre la cancha parisina.

El triunfo le permitió transformarse en el único representante argentino que sigue en competencia en el cuadro masculino, luego de las eliminaciones de Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña.

Ahora, el bonaerense intentará seguir haciendo historia cuando dispute los octavos de final frente al italiano Matteo Berrettini, uno de los jugadores más experimentados del circuito.