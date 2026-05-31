Belgrano, con resaca de campeón, le ganó por penales a Gimnasia de Jujuy por la Copa Argentina

Belgrano de Córdoba logró una clasificación sufrida a los 16avos de final tras igualar sobre la hora ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y quedarse con la serie en la definición por penales disputada en el estadio Madre de Ciudades.

El conjunto cordobés tuvo dificultades durante gran parte del encuentro y estuvo cerca de quedar eliminado frente a un rival que supo aprovechar sus oportunidades para ponerse en ventaja y administrar la diferencia durante buena parte del partido.

Gimnasia de Jujuy encontró el gol en un momento clave y luego apostó por una postura más defensiva para proteger el resultado. Mientras tanto, Belgrano dominó la posesión, pero mostró escasa efectividad y pocas ideas para romper el orden defensivo del conjunto jujeño.

El empate llegó en el último suspiro

Cuando parecía que el triunfo quedaría en manos del Lobo, Belgrano encontró el empate en la última acción del partido. Tras una pelota enviada al área, Emiliano Rigoni logró controlar en una zona complicada y sacó un remate cruzado que terminó en el fondo de la red para establecer el 1-1 definitivo.

El gol desató el festejo de los hinchas cordobeses y obligó a definir la clasificación desde los doce pasos.

La clasificación se resolvió por penales

En la tanda decisiva, Belgrano mostró mayor precisión en las ejecuciones y contó además con una intervención determinante de su arquero para inclinar la serie a su favor.

De esta manera, el equipo cordobés logró revertir un escenario adverso y aseguró su presencia en la próxima instancia del certamen.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy quedó eliminado luego de haber estado a pocos minutos de concretar una de las sorpresas de la fase.

Con la clasificación asegurada, Belgrano ya piensa en los 16avos de final, donde buscará mejorar su rendimiento y seguir avanzando en la competencia.