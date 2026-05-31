La Selección Argentina partió rumbo a Estados Unidos para iniciar la concentración

La Selección Argentina ya puso en marcha su preparación para el Mundial 2026. Durante la madrugada de este domingo, parte de la delegación nacional viajó hacia Estados Unidos, donde comenzará la concentración previa al debut en la máxima cita del fútbol internacional.

Mientras algunos integrantes partieron desde Buenos Aires, otros futbolistas se incorporarán directamente en territorio estadounidense, donde el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni iniciará los trabajos de preparación.

Messi y los futbolistas que se sumarán en Estados Unidos

Lionel Messi se incorporará directamente a la concentración junto a Rodrigo De Paul, aprovechando su presencia en Estados Unidos como jugadores del Inter Miami.

Por su parte, Emiliano Martínez y Lisandro Martínez viajarán desde Inglaterra para sumarse al plantel durante las primeras jornadas de entrenamiento, mientras que el resto de los futbolistas que militan en Europa arribarán progresivamente al centro de concentración.

La base de operaciones de la Albiceleste

Argentina establecerá su centro de entrenamiento en el Sporting KC Training Centre, complejo perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS y considerado uno de los más modernos de la región.

La delegación se hospedará en el Hotel Origin, ubicado a pocos kilómetros del predio de entrenamientos. El establecimiento cuenta con instalaciones especialmente adaptadas para la preparación física de los futbolistas y será el hogar del seleccionado durante gran parte de su estadía.

Además del trabajo futbolístico, el cuerpo técnico deberá prestar atención a las condiciones climáticas de la zona, caracterizadas por altas temperaturas, humedad elevada y posibilidad de tormentas durante esta época del año.

Los amistosos previos al Mundial

Antes del inicio oficial del torneo, la Selección disputará dos encuentros amistosos para llegar con ritmo de competencia al debut mundialista.

El primero será el 6 de junio frente a Honduras en College Station, Texas, mientras que el segundo se jugará el 9 de junio ante Islandia en Auburn, Alabama.

Luego de esos compromisos, el plantel regresará a su base en Kansas para completar la preparación final.

El debut de Argentina en el Mundial 2026 está programado para el 16 de junio frente a Argelia. Posteriormente, el conjunto nacional enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania.