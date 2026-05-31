Paredes sufrió un desgarro y peligra su presencia en el Mundial 2026

La Selección Argentina recibió una preocupación inesperada en plena preparación para el Mundial 2026. Leandro Paredes sufrió una lesión muscular que pone en duda su presencia en los primeros compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Los estudios realizados en las últimas horas confirmaron que el mediocampista presenta un desgarro en el isquiotibial derecho, una lesión que demandará varias semanas de recuperación y que obligará al cuerpo técnico a seguir de cerca su evolución.

A raíz de esta situación, el futbolista quedó descartado para los amistosos que la Albiceleste disputará el 6 de junio frente a Honduras y el 9 de junio ante Islandia, encuentros que servirán como preparación para el debut mundialista.

La principal incógnita ahora pasa por determinar si Paredes llegará en condiciones al estreno de Argentina en la Copa del Mundo, previsto para el 16 de junio frente a Argelia.

La lesión se produjo durante los días previos al encuentro que Boca disputó ante Universidad Católica. Según trascendió, el volante ya arrastraba molestias musculares y sufrió el problema físico mientras realizaba movimientos de calentamiento antes del partido.

Pese al dolor, decidió jugar el compromiso debido a la importancia del encuentro, aunque durante el desarrollo del juego evidenció dificultades físicas y un rendimiento inferior al habitual.

Tras el partido, el propio futbolista había reconocido que venía arrastrando una sobrecarga muscular durante la semana y que eligió estar presente a pesar de las molestias.

Mientras la Selección inicia su concentración en Estados Unidos, el cuerpo médico seguirá de cerca la recuperación del mediocampista para evaluar sus posibilidades de llegar en condiciones al comienzo del Mundial.