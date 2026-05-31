Francisco Cerúndolo quedó eliminado de Roland Garros

Francisco Cerúndolo se despidió de Roland Garros 2026 tras caer este sábado ante el estadounidense Zachary Svajda en un intenso partido correspondiente a la tercera ronda del certamen. El argentino fue derrotado por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 luego de casi tres horas de juego en París.

El encuentro comenzó favorable para el tenista norteamericano, que aprovechó las dificultades de Cerúndolo para imponerse en los dos primeros sets. Aunque el argentino logró generar oportunidades de quiebre, no consiguió sostener la regularidad necesaria para tomar el control del partido.

En el primer parcial, Cerúndolo llegó a quebrar el servicio de su rival, pero no pudo confirmar la ventaja y terminó cediendo el set por 6-3. La historia se repitió en el segundo capítulo, donde Svajda fue más efectivo en los momentos decisivos y se quedó con el parcial por 6-4.

Cuando parecía que el partido se inclinaba definitivamente para el estadounidense, el argentino reaccionó. Con mayor agresividad desde el fondo de la cancha y un mejor rendimiento con su servicio, logró quedarse con el tercer set por 6-3 y luego igualó el marcador tras imponerse 6-4 en el cuarto.

Sin embargo, en el set decisivo Svajda volvió a mostrar solidez en los momentos clave. El estadounidense aprovechó algunos errores del argentino y consiguió el quiebre que terminó siendo determinante para sellar el triunfo por 6-3 y avanzar a los octavos de final.

La derrota representa un duro golpe para Cerúndolo, que aspiraba a repetir sus mejores actuaciones en Roland Garros, donde había alcanzado los octavos de final en las ediciones de 2023 y 2024.

Por su parte, Svajda logró una de las victorias más importantes de su carrera y avanzó por primera vez a la segunda semana del Grand Slam parisino.