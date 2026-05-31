Adam Bareiro se queda afuera del Mundial 2026

Adam Bareiro recibió una noticia poco alentadora en la recta final hacia el Mundial 2026. El delantero de Boca quedó fuera de la lista definitiva de la Selección de Paraguay y no participará de la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante paraguayo había sido incluido inicialmente en la prelista elaborada por Gustavo Alfaro, pero una lesión muscular sufrida durante el tramo decisivo de la temporada terminó condicionando sus posibilidades de integrar el plantel mundialista.

Bareiro llegó a Boca a comienzos de 2026 luego de su paso por Fortaleza, en una operación que generó repercusión debido a que parte de su ficha pertenecía a River. En su primer semestre con la camiseta xeneize tuvo un rendimiento destacado, con seis goles en 14 partidos disputados.

Sin embargo, su buen momento se vio interrumpido por una lesión sufrida durante el encuentro frente a Huracán por el Torneo Apertura. El delantero padeció un doble desgarro que lo dejó fuera de los últimos compromisos de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores y complicó también su situación en la selección paraguaya.

Según trascendió, Gustavo Alfaro se comunicó personalmente con el futbolista para informarle que no formaría parte de la nómina definitiva de 26 jugadores que representarán a Paraguay en el Mundial. La decisión estaría directamente vinculada a su recuperación física y no a cuestiones futbolísticas.

Bareiro continúa trabajando para dejar atrás la lesión que sufrió el pasado 9 de mayo y, pese a haber estado entre los candidatos iniciales, finalmente no podrá cumplir el sueño de disputar la Copa del Mundo.

El fixture de Paraguay en el Mundial 2026