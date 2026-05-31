PSG dio marcha atrás en su interés por Julián Alvarez

El futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los grandes focos de atención del mercado europeo. Aunque el delantero argentino tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta mediados de 2030, los rumores sobre un posible cambio de club no dejan de crecer a pocos días del inicio del Mundial 2026.

En las últimas semanas, distintos medios españoles vincularon al atacante con el FC Barcelona, mientras que desde Francia también surgieron versiones que lo relacionan con el París Saint-Germain, reciente campeón de la UEFA Champions League.

Sin embargo, según informó el diario francés L'Équipe, el interés del conjunto parisino habría perdido fuerza por una razón puntual: en el PSG consideran que la prioridad del campeón del mundo sería continuar su carrera en Barcelona.

La publicación sostiene que la dirigencia encabezada por Nasser Al Khelaifi decidió enfriar los contactos con el entorno del futbolista al entender que el club francés no ocupa el primer lugar entre las opciones que maneja el atacante argentino.

Mientras tanto, en el Atlético de Madrid mantienen una postura firme respecto al futuro de una de sus principales figuras. Desde la institución madrileña aseguran que no recibieron ninguna oferta formal por parte del Barcelona y reiteran que cuentan con Julián Álvarez para las próximas temporadas.

Además, medios españoles como Marca y AS recordaron que la cláusula de rescisión del delantero asciende a 500 millones de euros, una cifra que aparece como prácticamente inaccesible para cualquier equipo y especialmente para un Barcelona que continúa atravesando restricciones económicas impuestas por LaLiga.

Por ahora, el futuro de Julián Álvarez sigue ligado al Atlético de Madrid, aunque los rumores sobre un posible traspaso prometen seguir ocupando un lugar central durante los próximos meses.