Franco Colapinto reveló cuál será el principal desafío en el GP de Mónaco de la Fórmula 1

Franco Colapinto ya comenzó a palpitar el Gran Premio de Mónaco, una de las citas más tradicionales y desafiantes del calendario de la Fórmula 1. En la previa de la competencia, el piloto argentino analizó las particularidades que presentarán los nuevos monoplazas y anticipó que el circuito urbano será aún más exigente que en temporadas anteriores.

“Va a ser mucho más difícil que el año pasado”, reconoció Colapinto en declaraciones brindadas a Motorsport.

El piloto de Alpine llega al histórico trazado del Principado en un gran momento deportivo. En sus últimas presentaciones consiguió resultados destacados, finalizando séptimo en Miami y sexto en Canadá, además de superar en ambas competencias a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Al referirse al comportamiento de los autos en Mónaco, Colapinto explicó que uno de los aspectos que más llamó su atención durante las pruebas en el simulador fue la gestión de la energía.

“Di algunas vueltas en el simulador. No estoy seguro de cómo será el tema de la energía, pero por lo que vi no se siente muy rápido en las rectas. Incluso parece bastante lento porque en Mónaco el corte de potencia eléctrica llega antes que en otros circuitos”, comentó.

El argentino agregó que todavía no existen referencias definitivas sobre el rendimiento real de los nuevos monoplazas, aunque señaló que la entrega de potencia a la salida de las curvas podría convertirse en una de sus principales fortalezas.

“No tenemos datos reales todavía. Es extraño sentir que perdemos velocidad punta, pero al mismo tiempo contamos con mucha energía disponible al salir de las curvas. Habrá que esperar para ver cómo funciona todo en pista”, sostuvo.

Además, fue consultado sobre el impacto que tendrá la menor carga aerodinámica prevista para los autos de 2026, una característica que podría complicar aún más la conducción en un circuito tan estrecho y técnico como el de Mónaco.

“Será mucho más difícil que el año pasado”, insistió el piloto argentino.

Colapinto afrontará así su segunda experiencia en las calles del Principado. En la edición anterior, durante una de sus primeras carreras con Alpine tras reemplazar a Jack Doohan, logró finalizar en el puesto 13 después de haber largado desde la 18ª posición.

Cronograma del Gran Premio de Mónaco

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8:30

Entrenamientos Libres 2: 12:00

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00

Horarios correspondientes a la Argentina.