Victor Wembanyama metió a los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA tras un épico partido

Victor Wembanyama volvió a ser determinante y lideró a los San Antonio Spurs hacia las Finales de la NBA. Con una destacada actuación del francés, la franquicia texana derrotó por 111 a 103 a Oklahoma City Thunder en el séptimo y decisivo partido de las Finales de la Conferencia Oeste, disputado en condición de visitante.

La victoria tuvo un valor especial para los Spurs, que lograron eliminar al vigente campeón de la liga y mejor equipo de la temporada regular para regresar a la definición por el título por primera vez desde la campaña 2013-14.

Wembanyama fue la gran figura de la noche al aportar 22 puntos y volver a confirmar su enorme impacto en la serie. El pívot francés fue elegido de manera unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales del Oeste tras promediar 27,3 puntos y 10,9 rebotes por encuentro.

“Parte del sueño se está haciendo realidad. Es una sensación difícil de explicar. Significa muchísimo para mí, pero todavía no terminamos el trabajo”, expresó el joven talento tras conseguir la clasificación.

El recorrido de San Antonio hasta esta instancia representa una de las grandes historias de la temporada. Apenas un año atrás, el equipo había finalizado lejos de los puestos de protagonismo en su conferencia. Sin embargo, una reconstrucción basada en jóvenes promesas y el crecimiento de Wembanyama permitió un salto de calidad que hoy los tiene peleando por el campeonato.

Además del aporte de su máxima estrella, los Spurs contaron con actuaciones destacadas de Stephon Castle, que sumó 16 puntos, y Julian Champagnie, clave durante los minutos decisivos con 20 unidades. El conjunto texano también se destacó por su eficacia desde el perímetro, con 17 triples convertidos sobre 40 intentos.

Del lado de Oklahoma City, el máximo anotador fue el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, autor de 35 puntos, aunque no alcanzó para evitar la eliminación. El Thunder también sintió la discreta actuación de Chet Holmgren, quien apenas aportó cuatro unidades en más de 30 minutos de juego.

Con la caída del campeón defensor, la NBA continúa atravesando una etapa de gran paridad competitiva. Si el próximo campeón es diferente, la liga alcanzará ocho campeones distintos en las últimas ocho temporadas.

Ahora, los Spurs buscarán coronar su gran campaña en las Finales de la NBA, donde se enfrentarán a los New York Knicks. La serie comenzará este miércoles en Texas y se disputará al mejor de siete partidos, con el equipo de San Antonio contando con la ventaja de localía.