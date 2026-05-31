Santa Fe llevará el Mundial y los Juegos ODESUR a las aulas para enseñar matemática, historia y ciencias

Con la mirada puesta en dos de los eventos deportivos más importantes de 2026, el Ministerio de Educación de Santa Fe puso en marcha una propuesta pedagógica que busca transformar al deporte en una herramienta de aprendizaje dentro de las escuelas de toda la provincia.

La iniciativa aprovechará el impacto del próximo Mundial de Fútbol, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y los Juegos Sudamericanos ODESUR, que tendrán como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela, para acercar contenidos educativos a los estudiantes a través de actividades vinculadas con distintas disciplinas deportivas.

Desde la cartera educativa explicaron que el objetivo es utilizar el interés que generan las competencias deportivas para fortalecer el aprendizaje en materias como matemática, lengua, historia, geografía, ciencias naturales y físicoquímica.

Más de diez cuadernillos temáticos

Como parte del programa, se desarrollaron más de diez cuadernillos interdisciplinarios que abordan deportes como natación, básquet, balonmano, gimnasia rítmica y disciplinas de combate, entre otras.

Cada material combina contenidos curriculares con situaciones vinculadas al deporte. En el caso de la natación, por ejemplo, las actividades proponen analizar conceptos científicos a partir de preguntas relacionadas con el desplazamiento en el agua, incorporando temas como el principio de Arquímedes, la flotación y la resistencia hidrodinámica.

Además, los cuadernillos incluyen referencias a deportistas santafesinos destacados para acercar los contenidos a la realidad de los estudiantes y fortalecer el vínculo con la identidad provincial.

El fútbol como puerta de entrada al conocimiento

Los materiales dedicados al Mundial de Fútbol plantean actividades que permiten trabajar distintos contenidos escolares a partir de la competencia internacional.

Entre las propuestas figuran investigaciones sobre la historia de los mundiales, el análisis de los países organizadores, la geografía de las sedes, las trayectorias de deportistas santafesinos y ejercicios matemáticos relacionados con estadísticas, probabilidades y situaciones de juego.

La intención es que los estudiantes puedan relacionar conceptos académicos con situaciones cotidianas y con temas que despiertan su interés, generando una experiencia de aprendizaje más dinámica y participativa.

También habrá actividades en idiomas

La propuesta educativa incluye además materiales específicos para lenguas extranjeras como inglés, francés, alemán, portugués e italiano.

En esos espacios, los alumnos trabajarán actividades creativas vinculadas al deporte y la cultura, entre ellas el diseño de mascotas escolares inspiradas en especies de la fauna local, tomando como referencia las tradicionales mascotas que acompañan a las grandes competencias internacionales.

Con esta estrategia, el Ministerio de Educación busca aprovechar la llegada de dos acontecimientos deportivos de relevancia internacional para convertirlos en recursos pedagógicos capaces de conectar el aprendizaje con experiencias cercanas al interés de niños y jóvenes en toda la provincia.