Santa Fe refuerza la distribución de medicamentos ante la reducción de envíos nacionales

Ante la disminución de medicamentos e insumos sanitarios que anteriormente llegaban a través de programas nacionales, el Gobierno de Santa Fe puso en funcionamiento un nuevo sistema logístico destinado a garantizar el abastecimiento de hospitales y centros de salud en todo el territorio provincial.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto a la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y busca fortalecer la capacidad de la provincia para gestionar la compra, el almacenamiento y la distribución de medicamentos esenciales destinados a la red pública de atención.

El nuevo esquema opera desde el Parque Industrial de Funes, donde se centralizan las tareas de recepción, clasificación, almacenamiento y preparación de los envíos que posteriormente son distribuidos a hospitales, farmacias hospitalarias, centros de salud y otros efectores sanitarios.

Un cambio obligado por la reducción de programas nacionales

La puesta en marcha de este sistema responde a la necesidad de compensar la disminución de prestaciones que anteriormente eran cubiertas por programas nacionales.

Uno de los casos más representativos es el programa Remediar, que registró una marcada caída en la cantidad de tratamientos enviados a Santa Fe. Mientras durante 2024 se recibieron alrededor de dos millones de tratamientos, en 2025 la cifra se redujo a 970 mil. En tanto, durante los primeros meses de 2026 llegaron poco más de 176 mil antes de la finalización de esa cobertura federal.

Frente a este escenario, la provincia decidió ampliar su capacidad operativa para garantizar la continuidad del acceso a medicamentos e insumos fundamentales para la atención de la población.

Un centro logístico de gran capacidad

El operador funciona en un predio especialmente acondicionado para el almacenamiento de medicamentos y productos médicos, incluyendo aquellos que requieren condiciones especiales de conservación.

Las instalaciones cuentan con casi 5.000 metros cuadrados cubiertos y espacios diseñados bajo estándares específicos para la distribución sanitaria. Además, poseen sistemas de control de temperatura y una infraestructura destinada a preservar medicamentos sensibles, como insulinas, productos biológicos y tratamientos de alto costo que requieren cadena de frío permanente.

Actualmente, el centro administra decenas de especialidades farmacológicas y dispone de una capacidad de almacenamiento que puede ampliarse significativamente ante futuras necesidades.

Cobertura para toda la red pública

Desde este centro logístico se preparan y distribuyen módulos destinados a abastecer a 50 farmacias hospitalarias y droguerías, que a su vez proveen medicamentos e insumos a más de 700 efectores de salud en toda la provincia.

Entre los productos incluidos se encuentran medicamentos de uso frecuente en atención primaria, tratamientos para enfermedades crónicas, antiparasitarios, analgésicos, antitérmicos, medicamentos pediátricos y diversos insumos vinculados a la salud sexual y reproductiva.

También se distribuyen elementos médicos de gran volumen, como camisolines, guantes descartables y equipamiento utilizado en procedimientos hospitalarios.

Una estrategia para fortalecer el sistema sanitario

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la creación de este operador logístico forma parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar la autonomía provincial en materia de provisión de medicamentos.

El objetivo es asegurar que la red pública pueda responder a la demanda sanitaria incluso en un contexto de reducción de programas nacionales, garantizando que los insumos lleguen de manera regular a hospitales, centros de salud y pacientes de toda la provincia.