La bomba de la pauta oficial: una denuncia de Milagros Zafra (LLA) pone a Pullaro bajo la lupa

Una denuncia realizada en sus redes sociales por la concejal de La Libertad Avanza, Milagros Zafra, amenaza con abrir un nuevo frente de tormenta para la administración del gobernador Maximiliano Pullaro. La dirigente libertaria difundió información sobre la distribución de pauta oficial por parte del gobierno santafesino y puso el foco sobre los millonarios montos que habrían recibido distintos medios de comunicación provinciales y nacionales.

La presentación generó un fuerte impacto político porque vuelve a instalar una discusión tan vieja como vigente: ¿cómo se distribuyen los recursos públicos destinados a publicidad oficial y cuáles son los criterios utilizados para asignarlos?

Según la información difundida por Zafra, uno de los casos que más llamó la atención en Rafaela es el del portal Rafaela Noticias, que habría recibido alrededor de 156 millones de pesos en pauta oficial.

La cifra provocó interrogantes inmediatos dentro del ámbito político y periodístico local. La discusión no pasa solamente por el monto, sino por la proporcionalidad entre la inversión publicitaria realizada por el Estado y la audiencia real de cada medio de comunicación.

Especialistas en comunicación institucional sostienen desde hace años que la distribución de pauta oficial debería estar respaldada por parámetros objetivos, transparentes y verificables, entre ellos el alcance real de los medios, sus niveles de audiencia y su capacidad efectiva de difusión.

Por ese motivo, la denuncia impulsada por Milagros Zafra podría transformarse en un tema de alto voltaje político si avanzan las iniciativas que, según trascendió, estarían siendo evaluadas para solicitar mayores explicaciones sobre los criterios utilizados por el gobierno provincial.

La polémica ya no gira únicamente alrededor de cuánto dinero se distribuyó, sino sobre la necesidad de conocer cómo se tomó cada decisión y cuáles fueron los fundamentos técnicos que respaldaron esas asignaciones.

En los pasillos de la política santafesina nadie desconoce que la pauta oficial constituye una de las herramientas de mayor influencia entre los gobiernos y los medios de comunicación. Precisamente por eso, cada cifra millonaria despierta sospechas, cuestionamientos y pedidos de transparencia.

Mientras tanto, la administración de Maximiliano Pullaro enfrenta un debate incómodo que promete escalar en las próximas semanas. La oposición exige explicaciones, reclama información detallada y busca determinar si existieron criterios objetivos en la distribución de fondos públicos.

Por ahora se trata de una denuncia política que seguramente deberá ser respondida por las autoridades provinciales. Sin embargo, el impacto ya está producido.

Porque cuando aparecen cifras millonarias vinculadas al manejo de recursos públicos, la pregunta es inevitable: ¿se trata de una política de comunicación legítima o de un sistema que merece una revisión profunda?

La respuesta, seguramente, será una de las grandes discusiones políticas de Santa Fe en los próximos meses.