Unidos abre el debate por la reforma electoral en Santa Fe y asoman tensiones internas por la Boleta Única

Con cautela y sin definiciones apresuradas, el frente oficialista en Santa Fe comenzó a discutir los alcances de una posible reforma al sistema electoral provincial. El eje más sensible del debate gira en torno a la eventual unificación de las Boletas Únicas para las categorías de gobernador y diputados, una modificación que ya genera diferencias dentro de la coalición que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro.

En las primeras conversaciones, que por ahora se mantienen en un plano informal pero con circulación de borradores entre los distintos espacios, el gobierno provincial impulsa una revisión del esquema vigente. Desde la Casa Gris consideran que el sistema actual, con más de 15 años de aplicación, requiere ajustes y ordenamiento dentro de un entramado normativo que describen como disperso.

Sin embargo, el socialismo, actor clave dentro de la Legislatura, no rechaza el debate pero expresa reparos sobre el alcance de los cambios. El principal punto de fricción es la posibilidad de que el votante pueda elegir ambas categorías con una sola marca, lo que, según sectores del partido, podría concentrar excesivamente el poder de armado de listas en manos del oficialismo de turno.

En ese sector de la coalición advierten que una modificación de ese tipo podría alterar el equilibrio del sistema electoral y abrir la puerta a una lógica de armado más centralizada, similar a la que cuestionaron en procesos recientes de selección de candidaturas dentro del propio frente.

Desde el Ejecutivo provincial, en cambio, sostienen que “todo es perfectible” y remarcan la necesidad de actualizar un esquema que consideran desordenado y mejorable. Mientras tanto, las negociaciones continúan de manera reservada, con posiciones que aún no terminan de acercarse pero que mantienen abierto el diálogo dentro de la alianza gobernante.