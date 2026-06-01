Caputo redefine su equipo: García Hamilton deja Economía y asciende un hombre clave en la estrategia por YPF

Los cambios en Economía volvieron a impactar sobre áreas estratégicas del Gobierno

José García Hamilton dejará la Secretaría Legal y Administrativa por razones personales

Juan Ignacio Stampalija asumirá el cargo tras su paso por la Procuración del Tesoro

El nuevo funcionario tuvo un rol clave en la estrategia judicial por la expropiación de YPF

Caputo ya había realizado otras modificaciones importantes dentro de su gabinete económico

Las diferencias sobre política económica y financiera marcaron varias de las salidas anteriores

La estructura del Ministerio de Economía volverá a sufrir modificaciones en una de sus áreas más sensibles. El secretario Legal y Administrativo de la cartera, José García Hamilton, dejará su cargo en los próximos días y será reemplazado por Juan Ignacio Stampalija, hasta ahora Subprocurador del Tesoro de la Nación y uno de los nombres que ganó protagonismo dentro del esquema jurídico del Gobierno nacional.

La salida fue confirmada por el propio ministro de Economía, Luis Caputo, a través de un mensaje publicado en la red social X, donde explicó que García Hamilton había comunicado hace más de un mes su decisión de renunciar por “razones personales”. En el mismo mensaje, el funcionario destacó el rol desempeñado por el ahora ex secretario y valoró especialmente la transición ordenada acordada entre ambas partes.

La designación de Stampalija no pasó inadvertida dentro del mundo político y judicial. Su nombre aparece asociado a una de las victorias legales más relevantes obtenidas recientemente por el Estado argentino en tribunales internacionales: la estrategia diseñada desde la Procuración del Tesoro para revertir la multimillonaria condena vinculada a la expropiación de YPF en Estados Unidos.

Junto a Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla, el futuro funcionario de Economía integró el núcleo jurídico que trabajó sobre la defensa argentina en ese expediente. Ese antecedente lo posicionó como una figura de creciente influencia dentro del entramado técnico del oficialismo y terminó por abrirle las puertas del Palacio de Hacienda.

A diferencia de otros movimientos registrados en los últimos meses dentro del equipo económico, la salida de García Hamilton se produjo en términos amigables y sin señales públicas de conflicto político. El contraste más evidente aparece con la desvinculación de Carlos Frugoni, quien había dejado la Secretaría de Coordinación de Infraestructura en medio de fuertes cuestionamientos por la omisión de propiedades en Miami dentro de su declaración jurada patrimonial.

En aquel episodio, la administración nacional buscó rápidamente contener el impacto político mediante una reestructuración interna. Fernando Herrmann pasó entonces a ocupar el área de Infraestructura, mientras que Mariano Ignacio Plencovich quedó al frente de Transporte.

Los cambios también alcanzaron al área financiera del ministerio. A comienzos de este año, Alejandro Lew abandonó la Secretaría de Finanzas luego de diferencias vinculadas a la estrategia de endeudamiento. El ex funcionario impulsaba la emisión de un bono internacional aprovechando la baja del riesgo país, una iniciativa que no contó con el aval del presidente Javier Milei.

La salida de Lew derivó en otro movimiento interno de relevancia: el ascenso de Federico Furiase, uno de los economistas más cercanos a Caputo y con fuerte influencia dentro del equipo económico. Antes de ese episodio, la Secretaría de Finanzas había estado encabezada por Pablo Quirno, quien posteriormente fue promovido a la Cancillería.

Sin embargo, una de las renuncias que mayor impacto político generó dentro del oficialismo fue la de Joaquín Cottani, quien había iniciado la gestión como secretario de Política Económica. Su alejamiento expuso diferencias de fondo respecto al rumbo económico, especialmente en torno a la política cambiaria y al ritmo de desmantelamiento del cepo.

La salida de Cottani obligó a Caputo a reforzar su esquema técnico con la incorporación de José Luis Daza, economista con vínculos históricos con el ministro desde la etapa de ambos en Wall Street. Más recientemente, también se sumó el uruguayo Ernesto Talvi, aunque en un rol más vinculado al asesoramiento internacional y a la relación con organismos multilaterales.

En ese contexto, la llegada de Stampalija aparece como un intento de consolidar el perfil técnico y jurídico del Ministerio de Economía en una etapa donde el Gobierno busca fortalecer su capacidad de defensa frente a litigios internacionales y avanzar con reformas estructurales que podrían derivar en nuevas disputas judiciales.

La sucesión de cambios dentro del gabinete económico también refleja el nivel de exigencia política y técnica que rodea a una de las áreas más observadas de la administración libertaria. Mientras el Ejecutivo intenta sostener el rumbo fiscal y financiero, Caputo continúa ajustando piezas dentro de un equipo que, desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, ya atravesó múltiples reacomodamientos.