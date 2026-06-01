Capuchetti analiza abrir una nueva causa contra Adorni por la custodia oficial de su esposa

La jueza María Eugenia Capuchetti analiza si abre una nueva causa contra Manuel Adorni

La denuncia surgió tras acusaciones realizadas por Rodolfo Tailhade en Diputados

El legislador aseguró que la esposa del jefe de Gabinete tendría custodia oficial

El Ministerio de Seguridad denunció un presunto espionaje ilegal contra la familia de Adorni

La fiscal Paloma Ochoa consideró que existe un “hecho nuevo” para investigar

Capuchetti deberá decidir si impulsa un expediente separado sobre la supuesta custodia oficial

La jueza federal María Eugenia Capuchetti deberá resolver en los próximos días si habilita una nueva investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a raíz de una denuncia vinculada a la presunta utilización de custodia oficial para su esposa, Bettina Angeletti. El expediente se desprende de un fuerte cruce político y judicial iniciado semanas atrás en el Congreso y que ahora amenaza con abrir un nuevo frente para el Gobierno nacional.

El conflicto comenzó el pasado 29 de abril, durante la presentación de Adorni ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. En medio de las preguntas de la oposición, el diputado nacional Rodolfo Tailhade lanzó acusaciones sobre la vida privada del funcionario y aseguró que la esposa del jefe de Gabinete contaría con custodia de la Policía Federal Argentina incluso para actividades personales.

Durante su intervención parlamentaria, Tailhade mencionó distintos lugares que frecuentaría Angeletti, entre ellos un bar del barrio porteño de Palermo donde, según sostuvo, concurriría con amigas. El legislador opositor insinuó además que efectivos policiales la acompañaban de manera permanente, pese a no ejercer ningún cargo público.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción del Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, que presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra la familia del jefe de Gabinete. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 5, bajo la órbita de Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

En esa presentación judicial, los abogados de la cartera de Seguridad advirtieron que los dichos de Tailhade podrían revelar la existencia de tareas de inteligencia prohibidas sobre la vida privada de Adorni y su entorno familiar. Según sostuvieron, el episodio no sólo afectaría la intimidad de un alto funcionario del Poder Ejecutivo, sino que incluso podría comprometer aspectos vinculados a la seguridad institucional.

La denuncia oficial también puso bajo la lupa el pasado del diputado kirchnerista dentro de la ex SIDE, donde se desempeñó como director de Contrainteligencia. Desde el Ministerio deslizaron sospechas acerca de si Tailhade pudo haber utilizado antiguos contactos, acceso a información sensible o mecanismos informales para obtener detalles sobre movimientos y actividades privadas del funcionario libertario y de su esposa.

Sin embargo, cuando la causa comenzó a tomar forma apareció un elemento inesperado. El fiscal federal Guillermo Marijuan ya había iniciado días antes otra investigación relacionada con el mismo episodio, luego de una denuncia presentada por un abogado particular. Ese expediente tramita junto al juez federal Daniel Rafecas y se centra específicamente en el presunto espionaje denunciado tras la sesión parlamentaria.

Frente a ese escenario, la fiscal Ochoa entendió que no correspondía avanzar en paralelo sobre los mismos hechos y decidió declinar la competencia respecto del presunto espionaje, remitiendo esa cuestión al expediente ya abierto por Marijuan y Rafecas.

No obstante, el caso dio un nuevo giro cuando Tailhade presentó espontáneamente un escrito ante la fiscalía en el que cuestionó el rol del Ministerio de Seguridad como supuesto “abogado” de Adorni y ratificó públicamente las acusaciones que había formulado en Diputados sobre la custodia de Angeletti.

Ese descargo derivó en una nueva evaluación judicial. Para la fiscal Ochoa, las afirmaciones del legislador configuraban un “hecho nuevo” que merecía investigarse de manera independiente. Por ese motivo, sugirió a Capuchetti extraer testimonios y remitirlos a sorteo para determinar si corresponde abrir una causa autónoma centrada exclusivamente en la eventual utilización de recursos oficiales para la protección de la esposa del jefe de Gabinete.

Antes de tomar una decisión, la magistrada ordenó reunir información complementaria. Entre otras medidas, pidió certificar el contenido de la causa que llevan adelante Marijuan y Rafecas, así como también otro expediente por enriquecimiento ilícito impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita.

Con toda esa documentación sobre la mesa, Capuchetti deberá definir ahora si desestima el planteo o si habilita formalmente una nueva investigación que podría colocar a Adorni en el centro de otro conflicto judicial y político.