El poder que no encuentra despacho

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay funcionarios que necesitan un cargo para ejercer poder. Y hay otros que, aun sin firma, despacho ni organigrama, terminan condicionando el funcionamiento entero de un gobierno. Santiago Caputo pertenece a esta última categoría. Desde hace meses dejó de ser apenas el asesor todoterreno de Javier Milei para convertirse en algo bastante más complejo: un actor político que busca legitimarse a sí mismo mientras disputa espacios dentro del corazón del oficialismo.

La pregunta ya no es qué influencia tiene. Eso quedó respondido hace tiempo. La verdadera incógnita es otra: qué pretende hacer con ese poder y hasta dónde está dispuesto a llevar una tensión interna que empieza a dejar marcas visibles dentro de La Libertad Avanza.

El episodio de los últimos días, con publicaciones cuidadosamente calculadas, fotos personales convertidas en mensaje político y una exposición pública inédita para alguien que construyó su identidad desde las sombras, dejó una conclusión evidente en la Casa Rosada: Caputo ya no quiere limitarse al rol de estratega silencioso. Necesita ser percibido como algo más que el arquitecto del mileísmo.

No se trata únicamente de vanidad, aunque en política la vanidad siempre ocupa un lugar central. Hay además una discusión de poder. Y esa discusión tiene nombres propios: Karina Milei y el clan Menem.

En el universo libertario nadie ignora que la hermana presidencial consolidó un control casi absoluto sobre el armado partidario y sobre buena parte de las decisiones políticas del Gobierno. Karina administra candidaturas, controla accesos y define jerarquías internas con una lógica rígida, casi hermética. Frente a ese esquema, Caputo parece haber entendido que permanecer en silencio equivalía a aceptar un proceso gradual de marginación.

Por eso sorprendió menos la ofensiva que el momento elegido. En plena previa electoral y con un oficialismo que necesita mostrar cohesión, el asesor decidió exhibir músculo propio. No lo hizo mediante declaraciones tradicionales ni entrevistas televisivas. Eligió el lenguaje contemporáneo del poder: las redes sociales, la simbología y los mensajes dirigidos a una militancia digital que interpreta cada gesto como una señal de conducción.

Las imágenes cuidadosamente seleccionadas, la estética de outsider desafiante y el tono épico que rodeó la secuencia tuvieron un destinatario interno mucho más claro que la oposición. Fue una advertencia hacia adentro. Una forma de recordar que todavía conserva capacidad de influencia sobre sectores importantes del ecosistema libertario.

En Balcarce 50 muchos interpretaron aquella puesta en escena como un desafío indirecto a Karina Milei. Otros, más cautelosos, prefieren describirlo como una reacción defensiva frente al crecimiento de los Menem dentro del oficialismo. En el entorno de Caputo insisten precisamente en esa idea: la pelea sería contra el armado riojano y no contra la secretaria general de la Presidencia. Sin embargo, a esta altura resulta difícil separar ambas cosas. Los Menem representan, en gran medida, una extensión del poder de Karina.

La paradoja es que Caputo parece estar atravesando una transformación que el propio Gobierno no sabe cómo procesar. Durante meses cultivó el perfil del monje negro indispensable: el hombre que diseñaba campañas, ordenaba discursos, disciplinaba funcionarios y controlaba resortes sensibles del Estado sin exponerse públicamente. Ese modelo empezó a agotarse. O quizás dejó de resultarle suficiente.

Su afiliación partidaria primero y la decisión posterior de blanquear una cuenta oficial para intervenir en debates públicos terminaron de confirmar esa transición. Desde allí opina, fija posición, amplifica decisiones gubernamentales y hasta construye narrativa ideológica alrededor de la gestión. Ya no actúa únicamente como asesor técnico. Opera como dirigente político, aunque todavía no tenga cargo formal.

Ese detalle no es menor. La situación de Caputo dentro del Estado sigue siendo deliberadamente ambigua. Conserva un vínculo contractual que le permite moverse sin las restricciones de un funcionario tradicional, pero al mismo tiempo ejerce una influencia que muchos ministros envidiarían. Esa informalidad fue funcional mientras el Gobierno atravesaba su etapa inicial. El problema aparece cuando el poder sin institucionalidad empieza a disputar centralidad con quienes sí poseen legitimidad formal.

Ahí emerge otra cuestión delicada para el oficialismo: el desorden interno que produce la coexistencia de múltiples centros de poder. Milei construyó su liderazgo alrededor de una estructura extremadamente personalizada. Pero con el correr de los meses fueron apareciendo pequeños territorios autónomos: Karina y el armado político, Santiago Caputo y la estrategia, los Menem y la ingeniería legislativa, Luis Caputo y la economía. El equilibrio entre todos esos actores depende casi exclusivamente de la voluntad presidencial.

Hasta ahora, Javier Milei permitió esa convivencia porque cada uno cumplía una función útil. El problema es que las tensiones dejaron de ser silenciosas. Y cuando las disputas internas se vuelven públicas, el poder empieza a erosionarse incluso aunque conserve fortaleza electoral.

En ese contexto, muchos dentro del oficialismo imaginan cuál sería el destino lógico para Santiago Caputo: la Jefatura de Gabinete. Argumentan que hace tiempo ejerce informalmente tareas de coordinación política y estratégica que exceden el rol de asesor. Pero enseguida aparece el principal obstáculo: Karina Milei jamás pareció dispuesta a concederle semejante nivel de institucionalidad.

Por eso la exposición creciente de Caputo también puede interpretarse como una forma de acumular poder propio por fuera de la estructura formal que le niegan. Si no puede convertirse en funcionario, intentará transformarse en referencia política.

El riesgo es evidente. La política argentina está llena de asesores que confundieron influencia con liderazgo y terminaron descubriendo demasiado tarde que el poder delegado tiene límites precisos. Caputo todavía conserva centralidad porque Milei así lo dispone. La incógnita es qué ocurrirá si esa relación entra en tensión o si Karina decide avanzar definitivamente sobre los espacios que aún controla el consultor.

Por ahora, el asesor convertido en figura pública parece disfrutar del juego. Sus seguidores celebran cada movimiento como si formara parte de una partida de ajedrez cuidadosamente diseñada. Tal vez tengan razón. O tal vez el verdadero problema de quienes se acostumbran a operar desde las sombras sea creer que la exposición pública ofrece la misma impunidad que el anonimato.

En política, el poder invisible suele ser más eficaz que el poder exhibido. Y también mucho más durable.