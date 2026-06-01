Caruso propone medir el endeudamiento de las familias rafaelinas en el Relevamiento Socioeconómico 2026

La concejala María Paz Caruso presentó un proyecto en el Concejo Municipal de Rafaela para incorporar nuevas variables al Relevamiento Socioeconómico 2026, con el objetivo de conocer el nivel de endeudamiento de los hogares y las estrategias que utilizan las familias para afrontar la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida.

La iniciativa está dirigida al Departamento Ejecutivo Municipal y busca sumar una consulta específica sobre la morosidad de las familias rafaelinas, así como sobre las decisiones que toman los ciudadanos cuando las deudas comienzan a impactar directamente en sus ingresos y gastos mensuales.

Según explicó la edil, el propósito es contar con información precisa y actualizada que permita comprender una realidad que afecta cada vez a más sectores de la sociedad y que muchas veces permanece oculta detrás de los indicadores económicos tradicionales.

Una radiografía de la economía familiar

La propuesta surge en un contexto marcado por las dificultades económicas que atraviesan numerosos hogares argentinos, donde el endeudamiento se ha convertido en una herramienta recurrente para afrontar gastos cotidianos, servicios, impuestos y compromisos financieros.

En ese sentido, Caruso sostuvo que resulta imprescindible conocer qué está ocurriendo en el interior de los hogares para poder diseñar políticas públicas acordes a la realidad social y económica de la ciudad.

"Entendemos que esta es la herramienta idónea y el momento fundamental para conocer con precisión lo que está sucediendo puertas adentro de los hogares rafaelinos respecto a la morosidad", manifestó la concejala al fundamentar su iniciativa.

La legisladora remarcó además que los gobiernos necesitan información concreta para tomar decisiones y elaborar normativas que respondan a las necesidades reales de la población.

"No podemos legislar a ciegas. Dicha información será un insumo vital y sumamente necesario", afirmó.

El impacto de la inflación y los costos cotidianos

Uno de los ejes centrales del proyecto es analizar cómo la inflación, el aumento de los servicios y la presión de los distintos compromisos económicos afectan la organización financiera de las familias.

La propuesta apunta a identificar qué gastos son priorizados, cuáles son postergados y de qué manera los hogares reorganizan su presupuesto cuando los ingresos dejan de alcanzar para cubrir todas las obligaciones.

Desde el entorno de la concejala consideran que el fenómeno del endeudamiento ya no afecta únicamente a los sectores más vulnerables, sino que también alcanza a amplios segmentos de la clase media que deben recurrir a créditos, financiamiento o refinanciaciones para sostener su nivel de vida.

Información para diseñar mejores políticas

El Relevamiento Socioeconómico Municipal constituye una de las principales herramientas estadísticas con las que cuenta la ciudad para conocer la situación de sus habitantes. Cada año recopila datos vinculados a vivienda, empleo, educación, salud y condiciones generales de vida.

La incorporación de indicadores sobre endeudamiento permitiría ampliar el diagnóstico y obtener una fotografía más completa de la realidad económica local.

Para María Paz Caruso, detrás de los números y las estadísticas existen situaciones concretas que deben ser visibilizadas.

"Detrás de las frías estadísticas de recaudación hay familias que están eligiendo qué pagar y qué dejar de pagar para llegar a fin de mes", concluyó.

La iniciativa ahora deberá ser analizada en el ámbito legislativo local y podría convertirse en una nueva herramienta para comprender el impacto que la situación económica tiene sobre miles de familias rafaelinas.

Resumen en siete puntos