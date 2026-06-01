Rafaela incorporará un nuevo topador para el Relleno Sanitario

La Municipalidad de Rafaela llama a licitación pública bajo el procedimiento alternativo previsto en el artículo 14 bis de la Ordenanza Nº 2.026, para la compra de un topador sobre orugas O km, para ser destinados al Relleno Sanitario dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente.



El presupuesto oficial asciende a la suma de $383.857.662,50. Las propuestas se abrirán en dependencias de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, el día 24 de junio, a las 9:00.



Cabe destacar que la adquisición de esta nueva unidad surge con el objetivo de disminuir los costos operativos existentes en el Relleno Sanitario y actualizar el parque de unidades para una demanda que incrementa prestaciones