Controles gratuitos en la Plaza 25 de Mayo

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno municipal para promover el cuidado de la salud, continúa en funcionamiento el Punto Sano, un espacio destinado a la prevención y atención gratuita para toda la comunidad.
De lunes a viernes, de 9:00 a 11:00, profesionales de la salud brindan controles de rutina en la Plaza 25 de Mayo: medición de presión arterial, control de peso y talla, evaluación de diabetes e hipertensión, entre otros.
El servicio es gratuito y abierto a todas las personas, con el objetivo de acompañar hábitos saludables y detectar a tiempo enfermedades crónicas no transmisibles.
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