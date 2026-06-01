Jordania sufrió una dura goleada ante Suiza a días del Mundial

A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, Jordania sufrió una dura derrota en uno de sus últimos compromisos preparatorios. El seleccionado asiático cayó por 4 a 1 frente a Suiza en un amistoso internacional que expuso varias de las dificultades que deberá corregir antes de su debut mundialista.

El conjunto europeo tomó el control del encuentro desde el inicio y abrió el marcador a los 27 minutos por intermedio de Breel Embolo, quien convirtió desde el punto penal. La superioridad suiza se hizo notar rápidamente y apenas unos minutos después Dan Ndoye amplió la ventaja tras una buena acción ofensiva.

Antes del descanso, Granit Xhaka también aprovechó una ejecución desde los doce pasos para establecer el 3-0 parcial, reflejando la amplia diferencia mostrada por ambos equipos durante la primera etapa.

En el complemento, Jordania encontró algo de alivio con el ingreso de Odeh Al Fakhouri, quien descontó a los siete minutos y marcó su primer gol con la selección mayor. Sin embargo, la reacción fue breve.

Cuando el partido ingresaba en su tramo final, Christian Fassnacht capitalizó un error defensivo y sentenció el resultado definitivo para los europeos, que cerraron la jornada con una sólida victoria.

El encuentro cobra relevancia para la Selección Argentina, ya que Jordania será uno de sus rivales en la fase de grupos del Mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al seleccionado asiático el 27 de junio en Dallas, en el cierre de la primera ronda.

Antes de viajar a Norteamérica, Jordania disputará un último amistoso frente a Colombia, donde buscará ajustar detalles y mejorar una imagen que dejó más dudas que certezas en esta presentación ante Suiza