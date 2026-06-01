Caos en Sudáfrica: la selección no pudo viajar por un problema con las visas

La Selección de Sudáfrica atraviesa un inesperado problema logístico a pocos días del inicio del Mundial 2026. El equipo dirigido por Hugo Broos se vio obligado a postergar su viaje hacia México debido a inconvenientes relacionados con la documentación migratoria necesaria para realizar una escala en Estados Unidos.

La situación generó preocupación dentro de la delegación, ya que el plantel tenía previsto trasladarse desde Johannesburgo para comenzar su preparación final de cara al debut en la Copa del Mundo. Sin embargo, demoras en la aprobación de varios visados obligaron a modificar por completo la planificación del viaje.

El conflicto incluso provocó reacciones a nivel gubernamental. El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, expresó públicamente su malestar por la situación y cuestionó las demoras que afectaron a parte de la delegación.

Si bien la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) logró resolver gran parte de los trámites durante las últimas horas, algunos integrantes del cuerpo técnico todavía aguardaban la aprobación definitiva de sus permisos migratorios, lo que generó incertidumbre sobre el traslado completo del grupo.

La demora representa un contratiempo importante para el seleccionado africano, que tenía previsto instalarse con anticipación en México para adaptarse a las condiciones climáticas, la altura y el cambio horario antes de sus compromisos preparatorios.

Sudáfrica también tiene programado un amistoso frente a Jamaica durante la próxima semana, encuentro que forma parte de la puesta a punto antes del inicio oficial del torneo.

En el Mundial 2026, los Bafana Bafana integrarán el Grupo A y debutarán frente a México, uno de los países anfitriones del certamen. La zona también estará conformada por República Checa y Corea del Sur, en una de las fases de grupos más equilibradas de la competencia.