Manu Ginóbili celebró el pase de los Spurs a la final de la NBA

Tras la clasificación de San Antonio Spurs a las Finales de la NBA, una de las voces más esperadas por los fanáticos fue la de Emanuel Ginóbili. El histórico exjugador argentino celebró el regreso de la franquicia texana a la definición por el título y compartió su entusiasmo a través de las redes sociales.

El bahiense, considerado una de las máximas leyendas de la organización, reaccionó apenas se confirmó el triunfo que le permitió a los Spurs quedarse con el título de la Conferencia Oeste y avanzar a la serie decisiva de la temporada.

“¡Espectacular! ¡Los Spurs otra vez en la final de la NBA! ¡Qué emoción! ¡Increíble lo de este equipo!”, escribió Ginóbili en su cuenta oficial, mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la franquicia y del básquet argentino.

Además, el exescolta campeón de cuatro anillos con San Antonio cerró su publicación con un mensaje cargado de ilusión: “¡4 más!”, en referencia a las victorias necesarias para conquistar el campeonato.

La clasificación de los Spurs adquiere una dimensión especial debido al profundo proceso de renovación que atravesó la franquicia en los últimos años tras el retiro de varias de sus figuras históricas. El regreso a las Finales representa un nuevo capítulo exitoso para una de las organizaciones más importantes de la NBA.

Ahora, San Antonio buscará coronar la temporada frente a New York Knicks en la serie que definirá al campeón. La final se disputará al mejor de siete partidos y los primeros encuentros ya tienen fecha confirmada: el miércoles 3 de junio, viernes 5 de junio, lunes 8 de junio y miércoles 10 de junio. De ser necesario, también se jugarán un quinto, sexto y séptimo partido.