Sumar de visitante, cuenta pendiente para Atlético, que perdió 2 a 0 ante Quilmes

La excursión de Atlético de Rafaela al Estadio Centenario Ciudad de Quilmes terminó con un sabor amargo para el equipo rafaelino, que cayó derrotado por 2 a 0 frente a Quilmes en el marco de la decimosexta fecha de la Primera Nacional 2026. El conjunto albiceleste, que llegaba a este compromiso con la ilusión de seguir escalando posiciones y consolidarse en la parte alta de la tabla, se encontró con una realidad adversa que profundiza una preocupante tendencia en sus presentaciones fuera de casa.

Desde el inicio del encuentro, el elenco dirigido por Iván Juarez no logró imponer condiciones ni desplegar el juego fluido que suele exhibir en el Monumental de barrio Alberdi. El Cervecero, que atraviesa una temporada irregular, supo capitalizar las dudas defensivas y la falta de ideas ofensivas de "La Crema". Los goles de Vera y Spetale sentenciaron la suerte del partido, marcando las diferencias de actitud y efectividad que se vieron reflejadas sobre el césped durante los noventa minutos.

Esta caída representa un duro golpe para las aspiraciones inmediatas de Atlético, que buscaba sumar tres puntos vitales para mantenerse a la expectativa de los líderes. Con este resultado, el equipo rafaelino se estanca en las 22 unidades, lo que lo obliga a realizar una autocrítica profunda sobre su rendimiento en condición de visitante. Si bien la tabla de posiciones lo mantiene aún en la quinta colocación, el margen de error comienza a reducirse en una categoría tan exigente como la segunda división del fútbol argentino.

La preocupación central en el entorno de la institución pasa por la marcada falta de ambición que el equipo manifiesta al alejarse de Rafaela. La incapacidad de hilvanar jugadas de peligro y la fragilidad para sostener el arco en cero son factores que el plantel deberá corregir de manera urgente si pretende pelear el ascenso hasta el final.

Por su parte, Quilmes logró aire con estos tres puntos, alcanzando las 17 unidades y acomodándose en la decimotercera posición. Para Atlético, el desafío será dar vuelta la página rápidamente y recuperar la solidez necesaria cuando retome la actividad, recordando que los puntos perdidos fuera de casa suelen pesar demasiado en la etapa de definiciones del certamen.