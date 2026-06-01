Filmaron a Rodrigo De Paul "vapeando" a días del Mundial

Rodrigo De Paul quedó en el centro de la conversación en las redes sociales luego de que se viralizara un video grabado durante un recital en Lima, Perú. En las imágenes se observa al mediocampista argentino manipulando un dispositivo de vapeo mientras disfrutaba del show de su pareja, Tini Stoessel.

La secuencia comenzó a circular masivamente en las últimas horas y generó opiniones divididas entre los usuarios, especialmente por la cercanía del Mundial 2026 y la importancia que tiene el volante dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En el video, captado por asistentes al recital, se puede ver al futbolista intentando mantener el dispositivo fuera de la vista mientras se encontraba entre el público. La situación rápidamente se convirtió en tema de debate en distintas plataformas digitales.

"En cualquiera"



Porque filmaron a De Paul vapeando a menos de un mes del Mundial, mientras veía a Tini en Perú. pic.twitter.com/v1CGr5JSN0 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 31, 2026

Aunque no trascendió qué tipo de producto contenía el vapeador, el uso de estos dispositivos suele ser objeto de análisis dentro del deporte profesional debido a sus posibles efectos sobre el sistema respiratorio y el rendimiento físico.

De todas maneras, varios usuarios remarcaron que el episodio ocurrió durante el período de descanso del jugador, antes de incorporarse oficialmente a la concentración de la Selección Argentina.

Actualmente, De Paul ya se encuentra junto al resto del plantel nacional en Estados Unidos, donde la Albiceleste realiza su preparación para afrontar la Copa del Mundo 2026. El mediocampista es una de las piezas clave del esquema de Scaloni y apunta a llegar en óptimas condiciones al debut mundialista.