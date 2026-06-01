Bronce para Los Pumas 7s

Los Pumas 7s finalizaron su participación en el Seven de Valladolid con una victoria que les permitió subir al podio. El seleccionado argentino derrotó a Fiji por 28-17 en el encuentro por el tercer puesto y se quedó con la medalla de bronce en una nueva etapa del SVNS World Championship.

Luego de quedar a las puertas de la final, el equipo conducido por Santiago Gómez Cora mostró una rápida recuperación y cerró el torneo con una actuación sólida frente a uno de los rivales más exigentes del circuito internacional.

Gracias a este resultado, Argentina alcanzó los 34 puntos en la clasificación general y se mantiene en la segunda posición del campeonato, conservando posibilidades de pelear por el liderazgo en la última fecha de la temporada 2025/26.

El recorrido de Los Pumas 7s en Valladolid dejó varios aspectos positivos. En la fase de grupos lograron pleno de victorias tras superar a Alemania por 26-17, vencer a Uruguay por 40-14 y derrotar con contundencia a Nueva Zelanda por 24-0.

Ya en los cuartos de final, el conjunto nacional consiguió otro triunfo de peso al imponerse ante Francia por un ajustado 21-19, en uno de los encuentros más atractivos del certamen.

Con el tercer puesto asegurado en España, la atención ahora se traslada a Bordeaux, donde el próximo fin de semana se disputará la última etapa del circuito. Allí, el seleccionado argentino buscará cerrar la temporada de la mejor manera y mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio del ranking mundial.