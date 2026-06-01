Le robaron la medalla de campeón a Leonardo Morales

El futbolista Leonardo Morales, defensor de Belgrano, fue víctima de un robo en su vivienda ubicada en el barrio La Carolina, según informaron fuentes policiales.

El hecho fue descubierto cuando el jugador regresó a su domicilio y advirtió que desconocidos habían ingresado a la propiedad tras forzar una puerta corrediza que conecta con el patio de la casa.

De acuerdo con la denuncia realizada, los delincuentes se llevaron diversos elementos de valor, entre ellos un manojo de llaves, una mochila con indumentaria oficial del plantel de Belgrano, dinero en moneda extranjera y una medalla obtenida tras la consagración del equipo en el Torneo Apertura de la Primera División del fútbol argentino.

Las primeras averiguaciones indican que la vivienda no contaba con cámaras de seguridad ni sistema de alarmas, situación que habría facilitado el accionar de los autores del hecho.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, que trabaja para identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.

Morales fue una de las figuras destacadas de la campaña que llevó a Belgrano a conquistar el Torneo Apertura y tuvo una actuación determinante en la final, donde convirtió uno de los goles del triunfo frente a River Plate.