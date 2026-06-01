La Selección Argentina ya está en Estados Unidos: dónde se alojará y cómo será su preparación para el Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Argentina dio un paso clave en su preparación. Gran parte del plantel campeón del mundo llegó este domingo a Estados Unidos para iniciar la concentración de cara al certamen en el que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022.

La delegación aterrizó en Kansas City, ciudad que funcionará como centro de operaciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante buena parte de la competencia. Desde allí, la Albiceleste afrontará los entrenamientos y los compromisos previos al debut mundialista.

Entre los futbolistas que viajaron desde Buenos Aires se encuentran Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

También integraron la comitiva algunos jugadores convocados para colaborar en los amistosos de preparación, como Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Simón Escobar, Nicolás Capaldo y Agustín Giay.

Por su parte, Lionel Messi y Rodrigo De Paul se incorporaron directamente desde Miami, mientras que Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Juan Musso y Facundo Medina viajaron por separado para sumarse al grupo en las próximas horas.

Kansas City, la casa de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino logró asegurarse las instalaciones del Sporting Kansas City, uno de los complejos deportivos más modernos de la MLS. Allí se desarrollarán las prácticas del seleccionado nacional durante la preparación para el torneo.

El predio cuenta con múltiples campos de entrenamiento, áreas de recuperación física, espacios de análisis de rendimiento y todas las comodidades necesarias para un evento de semejante magnitud.

Para el alojamiento, la delegación eligió el Hotel Origin, ubicado a pocos minutos del centro de entrenamiento. El establecimiento servirá como residencia oficial del plantel durante su estadía en Kansas.

Los amistosos antes del Mundial

Antes del estreno en la Copa del Mundo, Argentina disputará dos encuentros de preparación:

6 de junio: Argentina vs. Honduras, en Texas.

Argentina vs. Honduras, en Texas. 9 de junio: Argentina vs. Islandia, en Alabama.

Estos compromisos servirán para que Scaloni ajuste detalles tácticos y defina el equipo que iniciará la defensa del título.

El calendario de Argentina en el Mundial 2026

16 de junio: Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium (Kansas City).

Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium (Kansas City). 22 de junio: Argentina vs. Austria – AT&T Stadium (Dallas).

Argentina vs. Austria – AT&T Stadium (Dallas). 27 de junio: Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium (Dallas).

Con el plantel ya instalado en suelo estadounidense, la Albiceleste pone en marcha una nueva ilusión mundialista con el objetivo de seguir haciendo historia.